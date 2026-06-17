Геніальний лайфхак: навіщо досвідчені господині збирають лотки від яєць і як їх застосувати вдома

Ці коробочки з комірками можуть допомогти впоратися з домашнім хаосом

Картонні та пластикові лотки зазвичай відправляються у сміття. Проте ця тара може стати незамінним помічником у побуті.

"Телеграф" розповідає про п'ять способів використання лотків для організації простору. Ідеї використання підказав штучний інтелект Gemini. Важливо використовувати лише чисті та сухі лотки, які не мають специфічного запаху та забруднень.

Органайзер для дрібниць у шухлядах

Лотки для яєць ніби створені для зберігання дрібничок — шурупів, цвяхів, ґудзиків, шпильок чи бісеру. Щоб зробити зручний органайзер достатньо просто відрізати кришку від паперового лотка і помістити в шухляду. Можна пофарбувати чи розмалювати його. Також можна використовувати пластиковий лоток з кришкою, краще прозорий — так можна бачити що всередині, не відкриваючи лоток.

Органайзер з лотка. Фото: handmadeidea.com.ua

Сушарка для взуття

Паперові яєчні лотки чудово вбирають вологу. В дощову або сніжну погоду треба поставити біля входу кілька лотків та ставити мокре взуття на них. Чоботи висохнуть швидше, а бруд та вода не розтікатимуться по підлозі. Після використання їх треба викидати та замінювати новими лотками.

Екологічні стаканчики для розсади

Картонні лотки — це готова біорозкладна тара для розсади. У комірки треба насипати ґрунт та насіння. Коли прийде час пересаджувати рослини у відкритий ґрунт, лоток необхідно розрізати на окремі комірки та разом з ними висаджувати рослини. Картон швидко перегниє в землі й послужить додатковим добривом.

Палітра для дитячої творчості

З пластикових лотків можна зробити зручне пристосування для маленьких художників — палітру для гуаші чи акрилу. У комірки лотка треба налити фарбу, в інших можна змішувати відтінки. Головний плюс — після малювання не потрібно нічого відмивати, "палітру" можна просто викинути.

Зберігання новорічних іграшок

Ніжні скляні ялинкові кульки часто б'ються під час зберігання у великих коробках. Ідеальним рішенням для невеликих новорічних кульок стане зберігання у лотках з-під яєць. Вони м'яко фіксують іграшки й захищають їх від ударів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як звичайні втулки від туалетного паперу рятують від хаосу в домі. Підказали кілька цікавих ідей.