Популярна аерофритюрниця виходить з моди: який новий ґаджет вривається на сучасні кухні

Існує 6 переваг для цього пристрою

Упродовж останніх років аерофритюрниці були справжніми королевами кухонь по всьому світу завдяки своїй здатності готувати швидко та з мінімальною кількістю олії. Сьогодні експерти та споживачі дедалі частіше віддають перевагу новому тренду, який впевнено витісняє традиційні аерофритюрниці — багатофункціональним розумним духовкам.

Про це пише radiomitre. Там пояснили, чому аерофритюрниці втрачають популярність.

У виданні пишуть, що головний мінус класичного Airfryer — обмеженість функцій та невеликий об'єм. У сучасних умовах, коли кожен сантиметр на кухні має значення, користувачі прагнуть уникати накопичення великої кількості різної побутової техніки. Натомість вони шукають комплексні рішення, здатні замінити одразу кілька приладів.

Фретюрниця

Розумна мультипіч-духовка

Нове покоління розумних духовок поєднує в собі найкраще від класичної духової шафи, пароварки та тієї ж аерофритюрниці. Великі виробники техніки роблять ставку на універсальність, компактність та цифрові технології.

Головні переваги нового гаджета, які найбільше цінують покупці:

Максимальна універсальність: один пристрій може мати до 18 різних режимів роботи (випікання, гриль, сушіння фруктів/дегідратація, приготування на парі та обсмажування гарячим повітрям).

один пристрій може мати до 18 різних режимів роботи (випікання, гриль, сушіння фруктів/дегідратація, приготування на парі та обсмажування гарячим повітрям). Економія місця та коштів: замість купівлі окремо пароварки, тостера та аерогриля, споживачі інвестують в один універсальний девайс.

замість купівлі окремо пароварки, тостера та аерогриля, споживачі інвестують в один універсальний девайс. Здорове харчування: прилад дозволяє практично повністю відмовитися від олії, зберігаючи водночас соковитість страв зсередини та хрустку скоринку ззовні завдяки покращеній системі конвекції.

прилад дозволяє практично повністю відмовитися від олії, зберігаючи водночас соковитість страв зсередини та хрустку скоринку ззовні завдяки покращеній системі конвекції. Розумні технології: більшість моделей оснащені сенсорними панелями, інтегрованими автоматичними програмами для різних типів продуктів та можливістю керування через мобільні додатки.

більшість моделей оснащені сенсорними панелями, інтегрованими автоматичними програмами для різних типів продуктів та можливістю керування через мобільні додатки. Простота у догляді: сучасні моделі мають функцію самоочищення, що суттєво полегшує прибирання після приготування їжі.

сучасні моделі мають функцію самоочищення, що суттєво полегшує прибирання після приготування їжі. Безпека: пристрої обладнані тривалими таймерами, системами автоматичного вимкнення та захистом від перегріву.

Інвестиція в комфорт

Хоча стартова ціна розумної мультидуховки може бути вищою, ніж у базової аерофритюрниці, для багатьох родин це рішення стає вигідною довгостроковою інвестицією. Воно допомагає заощаджувати час, оптимізувати простір та значно розширити домашнє кулінарне меню, виводячи повсякденне приготування їжі на новий рівень.

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