Популярная аэрофритюрница выходит из моды: какой новый гаджет врывается на современные кухни

Существует 6 преимуществ для этого устройства

В последние годы аэрофритюрницы были настоящими королевами кухонь по всему миру благодаря своей способности готовить быстро и с минимальным количеством масла. Сегодня эксперты и потребители все чаще предпочитают новый тренд, который уверенно вытесняет традиционные аэрофритюрницы — многофункциональные умные духовки.

Об этом пишет radiomitre. Там объяснили, почему аэрофритюрницы теряют популярность.

В издании пишут, что главный минус классического Airfryer – ограниченность функций и небольшой объем. В современных условиях, когда каждый сантиметр на кухне имеет значение, пользователи стараются избегать накопления большого количества разной бытовой техники. Они ищут комплексные решения, способные заменить сразу несколько приборов.

Фретюрница

Умная мультипечь-духовка

Новое поколение умных духовок сочетает в себе лучшее от классического духового шкафа, пароварки и той же аэрофритюрницы. Крупные производители техники делают ставку на универсальность, компактность и цифровые технологии.

Главные преимущества нового гаджета, которые больше всего ценят покупатели:

Максимальная универсальность: одно устройство может иметь до 18 различных режимов работы (выпекание, гриль, сушка фруктов/дегидратация, приготовление на пару и обжаривание горячим воздухом).

одно устройство может иметь до 18 различных режимов работы (выпекание, гриль, сушка фруктов/дегидратация, приготовление на пару и обжаривание горячим воздухом). Экономия места и средств: вместо покупки отдельно пароварки, тостера и аэрогриля потребители инвестируют в один универсальный девайс.

вместо покупки отдельно пароварки, тостера и аэрогриля потребители инвестируют в один универсальный девайс. Здоровое питание: прибор позволяет практически полностью отказаться от масла, сохраняя одновременно сочность блюд изнутри и хрустящую корочку извне благодаря улучшенной системе конвекции.

прибор позволяет практически полностью отказаться от масла, сохраняя одновременно сочность блюд изнутри и хрустящую корочку извне благодаря улучшенной системе конвекции. Разумные технологии: большинство моделей оснащены сенсорными панелями, интегрированными автоматическими приложениями для различных типов продуктов и возможностью управления мобильными приложениями.

большинство моделей оснащены сенсорными панелями, интегрированными автоматическими приложениями для различных типов продуктов и возможностью управления мобильными приложениями. Простота в уходе: современные модели обладают функцией самоочистки, что существенно облегчает уборку после приготовления пищи.

современные модели обладают функцией самоочистки, что существенно облегчает уборку после приготовления пищи. Безопасность: устройства оснащены длительными таймерами, системами автоматического отключения и защитой от перегрева.

Инвестиция в комфорт

Хотя стартовая цена разумной мультидуховки может быть выше, чем у базовой аэрофритюрницы, для многих семей это решение становится выгодной долгосрочной инвестицией. Она помогает экономить время, оптимизировать пространство и значительно расширить домашнее кулинарное меню, выводя повседневное приготовление пищи на новый уровень.

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