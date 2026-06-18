Ця хитрість з пластиковою пляшкою врятує ваш врожай у спеку: спробуйте так зробити

Ґрунт буде вологим

У періоди тривалої спеки, посухи або обмеженого бюджету дрібні фермери та міські садівники знайшли простий і надзвичайно ефективний спосіб підтримувати продуктивність своїх ділянок. Вони перетворюють звичайні пластикові пляшки на саморобні системи крапельного зрошення, які доставляють вологу безпосередньо до коренів рослин і мінімізують втрати води.

За інформацією Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), локалізований полив є одним із найефективніших методів у сільському господарстві. Його головна перевага — подача води виключно туди, де вона необхідна, що кардинально знижує її витрати порівняно з відкритими способами поливу, пише en.clickpetroleoegas.

Як працює саморобна система крапельного зрошення

Принцип роботи дуже простий і повторює логіку професійного агрономічного обладнання. Використана пластикова пляшка виконує роль індивідуального резервуара для води. У кришці пляшки роблять мікроотвори, після чого її наповнюють водою і закопують у землю догори дном поруч із рослиною.

Крапельне зрошення

Вода повільно просочується крізь отвори, насичуючи ґрунт безпосередньо в зоні кореневої системи. Фахівці з Центру розширення знань Університету Вермонта (University of Vermont Extension) підтверджують, що така проста конструкція ідеально підходить для грядок і горщиків, які швидко пересихають на сонці.

Чому полив під корінь ефективніший

При звичайному поливі зі шланга чи лійки значна частина води втрачається ще до того, як рослина встигне її засвоїти. Це відбувається через:

поверхневе випаровування (особливо у спекотні дні);

стікання води вбік;

марне зволоження порожніх ділянок між рядками.

Крапельна система з ПЕТ-пляшки подає воду малими порціями і безперервно. Це допомагає підтримувати стабільний рівень вологості ґрунту і запобігає його заболочуванню. Кількість і діаметр отворів у кришці можна легко регулювати: якщо вода витікає надто швидко, отвори зменшують, а якщо рослині не вистачає вологи — трохи розширюють.

Раніше "Телеграф" писав, що в магазинах можуть зникнути паперові чеки.