Пральна машина смердить, а білизна залишається брудною: ось як легко вирішити цю проблему

Проблема не в порошку — а в тому, що всередині приладу

Якщо речі після прання пахнуть не свіжістю, а чимось затхлим, причина не завжди в якості прального порошку. Швидше за все, справа в самій пральній машині й у тому, що всередині барабана, під гумовим ущільнювачем і у відсіку для мийного засобу накопичився наліт.

На порталі Ofeminin пояснюють, як легко очистити пральну машину за допомогою продуктів, які є майже на кожній кухні.

Чому пральна машина неприємно пахне і гірше стирає

При нагріванні води під час циклу прання мінерали, що містяться в ній, осідають на нагрівальному елементі та інших внутрішніх деталях машини. З кожним пранням цей шар стає щільнішим, і в якийсь момент машині потрібно більше енергії, щоб нагріти воду до потрібної температури.

Паралельно з вапняним нальотом у барабані й особливо під гумовим ущільнювачем скупчуються залишки мийного засобу, дрібний бруд і волога. Згодом це призводить до утворення цвілі та неприємного запаху. Саме тому навіть щойно випраний одяг може пахнути вогкістю.

Як почистити пральну машину домашніми засобами

Для очищення пральної машини можна використовувати лимонну кислоту. Вона добре розчиняє мінеральні відкладення і при цьому не ушкоджує гумові та пластикові деталі машини, що може зробити агресивна хімія.

Лимонна кислота видаляє відкладення усередині пральної машини. Фото: vozli.com.ua

Порядок дій простий:

Додайте у відсік для порошку 60 г лимонної кислоти. Запустіть цикл прання на гарячій воді (60 градусів) без білизни.

Цього зазвичай достатньо, щоб розчинити накопичений наліт і мильні відкладення всередині барабана. Коли програма закінчиться, не поспішайте зачиняти дверцята. Спочатку огляньте барабан і гумове ущільнення: іноді на них залишаються частинки розчиненого накипу, які потрібно прибрати ганчіркою. Також перевірте відсік для мийних засобів. Після чищення залиште дверцята машини відкритими на кілька годин, щоб внутрішня частина повністю просохла.

Щоб відкладення не встигали накопичуватися повторно, фахівці радять повторювати таке чищення лимонною кислотою раз на один-два місяці.