Стиральная машина воняет, а белье остается грязным: вот как легко решить эту проблему

Проблема не в порошке — а в том, что внутри прибора

Если вещи после стирки пахнут не свежестью, а чем-то затхлым, причина не всегда в качестве стирального порошка. Скорее всего, дело в самой стиральной машине и в том, что внутри барабана, под резиновым уплотнителем и в отсеке для моющего средства накопился налет.

На портале Ofeminin объясняют, как легко очистить стиральную машину с помощью продуктов, которые есть почти на каждой кухне.

Почему стиральная машина неприятно пахнет и хуже стирает

При нагревании воды во время цикла стирки, содержащиеся в ней минералы оседают на нагревательном элементе и других внутренних деталях машины. С каждой стиркой этот слой становится плотнее, и в какой-то момент машине требуется больше энергии, чтобы нагреть воду до нужной температуры.

Параллельно с известковым налетом в барабане и особенно под резиновым уплотнителем скапливаются остатки моющего средства, мелкая грязь и влага. Впоследствии это приводит к образованию плесени и неприятного запаха. Именно поэтому даже свежевыстиранная одежда может пахнуть сыростью.

Как почистить стиральную машину домашними средствами

Для очистки стиральной машины можно использовать лимонную кислоту. Она хорошо растворяет минеральные отложения и при этом не повреждает резиновые и пластиковые детали машины, что может сделать агрессивная химия.

Лимонная кислота удаляет отложения внутри стиральной машины. Фото: vozli.com.ua

Порядок действий простой:

Добавьте в отсек для порошка 60 г лимонной кислоты. Запустите цикл стирки на горячей воде (60 градусов) без белья.

Этого обычно достаточно, чтобы растворить накопившийся налет и мыльные отложения внутри барабана.

Когда программа закончится, не спешите захлопывать дверцу. Сначала осмотрите барабан и резиновое уплотнение: иногда на них остаются частички растворившейся накипи, которые нужно убрать тряпкой. Также проверьте отсек для моющих средств.

После чистки оставьте дверцу машины открытой на несколько часов, чтобы внутренняя часть полностью просохла.

Чтобы отложения не успевали накапливаться повторно, специалисты советуют повторять такую чистку лимонной кислотой раз в один-два месяца.