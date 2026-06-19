Як зберігати сир свіжим місяцями: про цей лайфхак мало хто знає (відео)

При неправильному зберіганні сир вкривається пліснявою або висихає

Сир багатий на білки, жири, а також кальцій, магній, калій, фосфор, цинк і селен. Цей молочний продукт вимогливий до умов зберігання і при їх недотриманні швидко псується — сохне або вкривається пліснявою.

Про те, як цьому запобігти, розповів американський кулінарний портал Allrecipes.com.

Чому сир швидко псується

Сир — живий продукт, в якому постійно відбуваються мікробіологічні процеси, і баланс вологості тут відіграє ключову роль. Якщо сиру не вистачає вологи, він засихає, втрачає текстуру і стає занадто твердим та несмачним. Але якщо вологи занадто багато, на поверхні активно розмножуються бактерії та грибки, і за кілька днів з'являється пліснява.

Як зберігати сир свіжим довго

Для вирішення цієї проблеми достатньо паперового рушника і звичайного столового оцту. Завдяки високій концентрації оцтової кислоти він має виражені антимікробні та протигрибкові властивості. Це означає, що оцет ефективно пригнічує розвиток мікроорганізмів, які зазвичай викликають псування продуктів і появу плісняви. Водночас зволожений рушник підтримує потрібний сиру рівень вологості — не дає йому пересохнути, але й не створює надмірно вологого середовища, як це робить звичайний пакет.

Зволожте паперовий рушник оцтом і добре відіжміть, щоб не залишилося надлишку рідини. Повністю оберніть цим рушником шматок сиру. Покладіть обгорнутий сир у пакет із застібкою або герметичний контейнер. Зберігайте у відділенні для сиру в холодильнику.

Також періодично перевіряйте стан рушника. Якщо він підсихає, його потрібно знову змочити оцтом. За такого підходу сир залишається свіжим, без плісняви та неприємного запаху тижнями, а для деяких видів — навіть місяцями.

Який сир можна зберігати з оцтом

Перш ніж брати оцет і рушник, варто врахувати тип сиру. Спосіб зберігання з рушником та оцтом підходить для твердих сирів з низьким вмістом вологи (пармезан, пекоріно, витриманий чеддер) та напівтвердих сирів (гауда, швейцарський сир, проволоне). Такі сорти можуть зберігатися свіжими в оцтовому рушнику впродовж кількох місяців.

Проте не варто обертати в рушник з оцтом м’які сири як брі, камамбер та моцарела. Оцет здатен трохи продовжити їхню свіжість, але якщо рушник буде надто вологим, сир може розм'якнути і втратити текстуру.