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Як зберігати сир свіжим місяцями: про цей лайфхак мало хто знає (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Сир
Сир. Фото Колаж "Телеграфу"

При неправильному зберіганні сир вкривається пліснявою або висихає

Сир багатий на білки, жири, а також кальцій, магній, калій, фосфор, цинк і селен. Цей молочний продукт вимогливий до умов зберігання і при їх недотриманні швидко псується — сохне або вкривається пліснявою.

Про те, як цьому запобігти, розповів американський кулінарний портал Allrecipes.com.

Чому сир швидко псується

Сир — живий продукт, в якому постійно відбуваються мікробіологічні процеси, і баланс вологості тут відіграє ключову роль. Якщо сиру не вистачає вологи, він засихає, втрачає текстуру і стає занадто твердим та несмачним. Але якщо вологи занадто багато, на поверхні активно розмножуються бактерії та грибки, і за кілька днів з'являється пліснява.

Як зберігати сир свіжим довго

Для вирішення цієї проблеми достатньо паперового рушника і звичайного столового оцту. Завдяки високій концентрації оцтової кислоти він має виражені антимікробні та протигрибкові властивості. Це означає, що оцет ефективно пригнічує розвиток мікроорганізмів, які зазвичай викликають псування продуктів і появу плісняви. Водночас зволожений рушник підтримує потрібний сиру рівень вологості — не дає йому пересохнути, але й не створює надмірно вологого середовища, як це робить звичайний пакет.

  1. Зволожте паперовий рушник оцтом і добре відіжміть, щоб не залишилося надлишку рідини.
  2. Повністю оберніть цим рушником шматок сиру.
  3. Покладіть обгорнутий сир у пакет із застібкою або герметичний контейнер.
  4. Зберігайте у відділенні для сиру в холодильнику.

Також періодично перевіряйте стан рушника. Якщо він підсихає, його потрібно знову змочити оцтом. За такого підходу сир залишається свіжим, без плісняви та неприємного запаху тижнями, а для деяких видів — навіть місяцями.

Який сир можна зберігати з оцтом

Перш ніж брати оцет і рушник, варто врахувати тип сиру. Спосіб зберігання з рушником та оцтом підходить для твердих сирів з низьким вмістом вологи (пармезан, пекоріно, витриманий чеддер) та напівтвердих сирів (гауда, швейцарський сир, проволоне). Такі сорти можуть зберігатися свіжими в оцтовому рушнику впродовж кількох місяців.

Проте не варто обертати в рушник з оцтом м’які сири як брі, камамбер та моцарела. Оцет здатен трохи продовжити їхню свіжість, але якщо рушник буде надто вологим, сир може розм'якнути і втратити текстуру.

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#Сир #Оцет #Лайфхак