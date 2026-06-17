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Шафи на кухні у минулому: дизайнери назвали несподівану альтернативу

Автор
Юлія Закірова
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Така система дозволяє повністю звільнити кухонну стільницю
Така система дозволяє повністю звільнити кухонну стільницю. Фото Телеграф

Новий підхід до організації простору обіцяє більше порядку, естетики та зручності

У сучасних кухнях дедалі частіше фіксують одну й ту саму проблему — нестача простору, хаос у зберіганні та незручна ергономіка. Все це ускладнює щоденне користування приміщенням.

Архітектори та дизайнери пропонують змінити підхід і відмовитися від звичних рішень, які вже не відповідають ритму життя, пише na:Temat. Йдеться, звісно, про зручні та ергономічні кухонні шухляди.

Переваги шухлядних систем

По-перше, такий підхід дозволяє повністю звільнити кухонну стільницю. Це дає помітну ергономічну перевагу: там, де має бути порожньо, справді залишається вільний простір.

Ба більше, з такими шухлядами кухня стає місткішою, навіть якщо її реальний об’єм не змінюється. Річ у тім, що вони мінімізують "мертві зони" всередині меблів і дозволяють використовувати кожен сантиметр. Це створює додаткове місце для зберігання без розширення кухні.

Крім того, шухляди суттєво полегшують доступ до речей. Тепер все добре видно і все під рукою: достатньо висунути шухляду, щоб дістати навіть те, що стоїть у самому її кінці. Не потрібно нічого перекладати чи діставати з глибини шаф, створюючи хаос на робочій поверхні.

Ще один важливий аргумент — безпека. Ризик впустити важкий предмет або травмуватися під час пошуку речей на висоті значно більший.

Крім того, сучасні шухлядні системи часто виявляються міцнішими та стабільнішими в експлуатації. Вони менше залежать від стану стін або кріплень і краще витримують щоденні навантаження.

Недоліки цієї системи зберігання

Серед мінусів найчастіше згадують вартість. Якісні шухлядні системи справді можуть бути дорожчими за класичні шафи. Втім, ринок поступово вирівнює цю різницю: популярність формату зростає, конкуренція між виробниками посилюється, а ціни стають доступнішими.

Ще один момент — необхідність частіше нахилятися. Коли основна система зберігання розташована внизу, це здається незручним. Водночас, ергономічне планування дозволяє розміщувати найважливіші речі у верхніх шухлядах під стільницею, а менш потрібні — нижче.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", скляні та дерев’яні кухонні столи втрачають популярність: новий матеріал простіший у догляді та практичніший.

Теги:
#Ремонт #Кухня #Зберігання