Матрац буде як новий: простий спосіб освіжити його за допомогою кухонного засобу

Доступний спосіб, який реально працює

Іноді прості кухонні засоби можуть допомогти освіжити матрац і прибрати неприємні запахи. Важливо лише знати, як їх правильно використовувати, щоб не пошкодити тканину.

Для догляду за матрацом дедалі частіше використовують звичайний білий оцет як доступний домашній засіб, написали в "Oeste Geral".

Білий оцет відомий своїми очисними властивостями й часто застосовується в побуті для нейтралізації запахів. У випадку з матрацом він може допомогти зробити поверхню свіжішою та зменшити неприємні аромати, особливо якщо кімната погано провітрюється.

Зазвичай оцет розводять водою перед використанням, щоб уникнути надмірної вологості. Отриманий розчин розпилюють на поверхню матраца невеликим шаром, не допускаючи його сильного намокання, адже зайва волога може призвести до появи плісняви або запахів. Перед обробкою також радять перевірити реакцію тканини на непомітній ділянці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою всього двох ложок простого засобу можна зробити постіль м’якою та ароматною без дорогих засобів.