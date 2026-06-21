Матрас будет как новый: простой способ освежить его с помощью кухонного средства

Доступный способ, который реально работает

Иногда простые кухонные средства могут помочь освежить матрас и убрать неприятные запахи. Важно лишь знать, как правильно их использовать, чтобы не повредить ткань.

Для ухода за матрасом все чаще используют обычный белый уксус как доступное домашнее средство, написали в "Oeste Geral".

Белый уксус известен своими очищающими свойствами и часто используется в быту для нейтрализации запахов. В случае с матрасом он может помочь освежить поверхность и уменьшить неприятные запахи, особенно если комната плохо проветривается.

Обычно уксус разбавляют водой перед использованием, чтобы избежать избыточной влажности. Полученный раствор распыляют на поверхность матраса тонким слоем, не допуская его сильного намокания, ведь лишняя влага может привести к появлению плесени или запахов. Перед обработкой также рекомендуется проверить реакцию ткани на незаметном участке.

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