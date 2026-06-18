"Олегу" чи "Олеже"? Як правильно звертатися до чоловіка українською, щоб не зганьбитися

Чи є різниця між цими формами

У звертанні до імені "Олег" українці часто вагаються між двома формами — "Олегу" та "Олеже". Обидва варіанти можна почути в розмовній мові, але мовознавці пояснюють, чи є між ними різниця і який із них відповідає нормам правопису.

Редакторка Ольга Васильєва на своїй сторінці в Facebook розповіла, як правильно звертатись до чоловіка з ім'ям Олег. За її словами, допустимими є обидві форми звертання — "Олегу" та "Олеже". Тобто обидва варіанти є правильними з погляду мовної норми.

Водночас фахівчиня зазначає, що форма "Олеже" раніше вважалася застарілою і використовувалася рідше. У певний період її навіть сприймали як архаїчну, подібно до форм на кшталт "княже" замість "князю".

Проте сьогодні ця форма знову повертається в ужиток. За словами мовознавців, "Олеже" звучить природно для української мови та відповідає її традиційним граматичним моделям.

Таким чином, обидва варіанти звертання — і "Олегу", і "Олеже" — є правильними. Вибір залежить від мовного стилю та особистих уподобань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно звертатися до батька українською мовою.