Забудьте про "Пашу": мовознавці назвали наймилозвучніші українські форми імені Павло

В українській мові існують десятки пестливих варіантів одного з найпоширеніших чоловічих імен.

Ім'я Павло вже багато століть залишається одним із найпопулярніших в Україні. Воно має давню історію, а також чимало зменшувально-пестливих форм, які можуть активно використовуватися у родині та серед друзів. Телеграф, посилаючись на словник "Горох", розповість про кращі з них.

За даними українських мовознавців, Павла можна лагідно називати: Павлик, Павлусь, Павлусик, Павлусенько, Павлуша, Павлушка, Павлуня, Павлунь, Павлуньо, Павличко, Павлонько, Павлиш, Пава або Павка. Такі форми зафіксовані в українських словниках власних імен.

Часто в побуті також можна почути звертання Павлик, Павлуша, Павлуся, Павлюнька чи Павлюша. Вони вважаються поширеними розмовними та пестливими варіантами цього імені.

Що відомо про це ім'я

Саме ім'я Павло походить від латинського слова Paulus, що перекладається як "малий", "молодший" або "скромний". Широке поширення воно отримало завдяки апостолу Павлу — одному з найвідоміших діячів раннього християнства.

Ім'я є традиційним для України та не втрачає популярності протягом багатьох поколінь. За даними спеціалізованих ресурсів, його носять близько 1,26% чоловіків в Україні, а загальна кількість носіїв може сягати 180 тисяч осіб. Найбільшої популярності ім'я набуло наприкінці ХХ століття, однак і сьогодні залишається доволі поширеним серед українців.

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