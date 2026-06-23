Ви точно не знали про ці пестливі форми імені: як можна назвати Євгена чи Євгенію

Це ім'я має благородне значення і десятки красивих пестливих форм

Якщо серед ваших рідних чи друзів є Євген або Євгенія, не обов'язково звертатися до них лише "Женя". Українська мова має чимало ніжних і милозвучних варіантів цього популярного імені.

"Телеграф" розповість про них детальніше.

Ім'я Євген походить від давньогрецького слова eugenes, що означає "шляхетний", "благородний" або "той, хто походить зі знатного роду". Жіноча форма — Євгенія — має таке ж значення.

Найвідомішою короткою формою і для чоловічого, і для жіночого імені є Женя. Однак існує значно більше лагідних варіантів.

Як ласкаво називати Євгена:

Женя;

Женчик;

Жека;

Женечка;

Женусь;

Євгенчик;

Євгенко;

Євгеша;

Євгенусь;

Геня;

Геша.

Як ласкаво називати Євгенію:

Женя;

Женечка;

Женуся;

Женюня;

Євгеночка;

Євгенка;

Євгенуся;

Євгеночка;

Геня;

Ївга.

Цікаво, що форма "Ївга" вважається одним із давніх українських народних варіантів імені Євгенія, хоча сьогодні її можна почути доволі рідко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про популярне жіноче ім'я, що має коріння з Росії.