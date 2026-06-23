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Ви точно не знали про ці пестливі форми імені: як можна назвати Євгена чи Євгенію

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Існує безліч лагідних варіантів цього імені Новина оновлена 23 червня 2026, 11:44
Існує безліч лагідних варіантів цього імені. Фото Телеграф

Це ім'я має благородне значення і десятки красивих пестливих форм

Якщо серед ваших рідних чи друзів є Євген або Євгенія, не обов'язково звертатися до них лише "Женя". Українська мова має чимало ніжних і милозвучних варіантів цього популярного імені.

"Телеграф" розповість про них детальніше.

Ім'я Євген походить від давньогрецького слова eugenes, що означає "шляхетний", "благородний" або "той, хто походить зі знатного роду". Жіноча форма — Євгенія — має таке ж значення.

Найвідомішою короткою формою і для чоловічого, і для жіночого імені є Женя. Однак існує значно більше лагідних варіантів.

Як ласкаво називати Євгена:

  • Женя;
  • Женчик;
  • Жека;
  • Женечка;
  • Женусь;
  • Євгенчик;
  • Євгенко;
  • Євгеша;
  • Євгенусь;
  • Геня;
  • Геша.

Як ласкаво називати Євгенію:

  • Женя;
  • Женечка;
  • Женуся;
  • Женюня;
  • Євгеночка;
  • Євгенка;
  • Євгенуся;
  • Євгеночка;
  • Геня;
  • Ївга.

Цікаво, що форма "Ївга" вважається одним із давніх українських народних варіантів імені Євгенія, хоча сьогодні її можна почути доволі рідко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про популярне жіноче ім'я, що має коріння з Росії.

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#Українська мова #Імена #Як правильно