Ви точно не знали про ці пестливі форми імені: як можна назвати Євгена чи Євгенію
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Це ім'я має благородне значення і десятки красивих пестливих форм
Якщо серед ваших рідних чи друзів є Євген або Євгенія, не обов'язково звертатися до них лише "Женя". Українська мова має чимало ніжних і милозвучних варіантів цього популярного імені.
"Телеграф" розповість про них детальніше.
Ім'я Євген походить від давньогрецького слова eugenes, що означає "шляхетний", "благородний" або "той, хто походить зі знатного роду". Жіноча форма — Євгенія — має таке ж значення.
Найвідомішою короткою формою і для чоловічого, і для жіночого імені є Женя. Однак існує значно більше лагідних варіантів.
Як ласкаво називати Євгена:
- Женя;
- Женчик;
- Жека;
- Женечка;
- Женусь;
- Євгенчик;
- Євгенко;
- Євгеша;
- Євгенусь;
- Геня;
- Геша.
Як ласкаво називати Євгенію:
- Женя;
- Женечка;
- Женуся;
- Женюня;
- Євгеночка;
- Євгенка;
- Євгенуся;
- Євгеночка;
- Геня;
- Ївга.
Цікаво, що форма "Ївга" вважається одним із давніх українських народних варіантів імені Євгенія, хоча сьогодні її можна почути доволі рідко.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про популярне жіноче ім'я, що має коріння з Росії.