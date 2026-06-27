Не поспішайте. Коли найвигідніше купувати огірки на консервацію

Чекати залишилось не довго

Уже з червня чимало господинь починає займатись консервацією, але не всі знають, коли краще купувати огірки для закруток. Йдеться не тільки про ціни, а якість овочів.

Почесний президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" уточнив: сезон цього року зрушився приблизно на тиждень через прохолодні ночі. Детальніше читайте в матеріалі "Ціни впали майже вдвічі, але це не кінець: коли купувати огірки та помідори на закрутки".

"Огірок належить до теплолюбних культур і дуже чутливо реагує на холод", — каже Микола Стрижак.

Однак, за його словами, вже зовсім скоро ситуація зміниться.

"Пік пропозиції огірків очікується орієнтовно з 1 липня. Саме тоді буде найкращий час для закупівлі та консервації", — зазначає експерт.

Він додає, що на початку липня на ринок масово вийде продукція з неопалюваних теплиць, і ціна впаде ще нижче. Якщо хочете закривати банки вигідно — орієнтуйтеся на цей тиждень.

Стрижак також попереджає: "Огірки сильно залежать від погодних умов та хвороб, тому масовий сезон у них коротший". Виходить, що вікно для дешевої закупівлі — кілька тижнів, не більше.

Скільки коштують огірки зараз

Наразі ціна на огірки в магазинах "АТБ" становить від 39 до 47 грн. У "Сільпо" — від 50 до майже 100 грн за 1 кілограм. Втім більшість українців купують овочі в сезон саме на ринках, де ширший асортимент та нижчі ціни.

Ціна на огірки в "АТБ"

Ціна на огірки в "Сільпо"

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