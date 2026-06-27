Не торопитесь. Когда выгоднее всего покупать огурцы на консервацию

Ждать осталось не долго

Уже с июня многие хозяйки начинают заниматься консервацией, но не все знают, когда лучше покупать огурцы для закруток. Речь идет не только о ценах, но и о качестве овощей.

Почетный президент Ассоциации фермеров Украины Николай Стрижак в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" уточнил: сезон этого года сместился примерно на неделю из-за прохладных ночей. Подробнее читайте в материале "Цены упали почти вдвое, но это не конец: когда покупать огурцы и помидоры на закрутки".

"Огурец относится к теплолюбивым культурам и очень чувствительно реагирует на холод", — говорит Николай Стрижак.

Однако, по его словам, уже совсем скоро ситуация изменится.

"Пик предложения огурцов ожидается ориентировочно с 1 июля. В это время будет лучшее время для закупки и консервации", — отмечает эксперт.

Он добавляет, что в начале июля на рынок массово выйдет продукция из неотапливаемых теплиц, и цена упадет еще ниже. Если хотите закрывать банки выгодно – ориентируйтесь на эту неделю.

Стрижак также предупреждает: "Огурцы сильно зависят от погодных условий и болезней, поэтому массовый сезон у них короче". Выходит, что окно для дешевой закупки — несколько недель, не больше.

Сколько стоят огурцы сейчас

Сейчас цена на огурцы в магазинах "АТБ" составляет от 39 до 47 грн. В "Сильпо" — от 50 до почти 100 грн за 1 килограмм. Впрочем, большинство украинцев покупают овощи в сезон именно на рынках, где более широкий ассортимент и более низкие цены.

Цена на огурцы в "АТБ"

Цена на огурцы в "Сильпо"

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