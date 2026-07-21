Цю рибу обожнюють українці, але вона вбирає ртуть як губка

Повністю відмовлятися від дарів моря не варто

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Для багатьох українців риба є улюбленою частиною раціону. Однак деякі її популярні види, як виявилося, вбирають в себе багато токсинів.

Про це пише Rynekzdrowia. За словами експертів, окремі види риб здатні накопичувати високі концентрації важких металів та інших небезпечних сполук із навколишнього середовища — зокрема метилртуть, свинець і діоксини.

Наголошується, що рівень токсичності залежить від середовища проживання, а також від віку та розміру риби. Найбільше ризикують саме великі хижаки: вони живуть довше і роками поїдають дрібнішу здобич, акумулюючи в собі шкідливі елементи.

Яка риба у зоні ризику?

Великі хижаки: Тунець, щука, вугор, риба-меч та акула. Їх не варто їсти надто часто.

Балтійський лосось: Балтійське море погано очищається, через що риба накопичує шкідливі речовини (у магазинах найчастіше продають безпечного атлантичного лосося).

Пангасіус і тилапія: Часто імпортуються з азіатських ферм із сумнівними умовами утримання та поганою якістю води.

Інфографіка "Телеграф"

Як і що краще вживати

Важливо відзначити, що експерти не говорять повністю відмовлятися від риби, адже вона є джерелом корисних речовин: омега-3, вітаміну D та білка. Рекомендується включати її в раціон 1-2 рази на тиждень, віддаючи перевагу більш дрібним видам (наприклад, оселедця) та запіканню або приготуванню на пару.

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