Не купуйте це: працівниця супермаркету назвала продукти, яких сама уникає

Варто уважніше ставитися до вибору продуктів без упаковки та не забувати мити навіть те, що здається чистим

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У соцмережі Threads набирає популярності обговорення про те, які товари люди перестали купувати після роботи в певних сферах. У коментарях до одного з таких дописів колишня працівниця супермаркету поділилася власними спостереженнями та розповіла, яких продуктів сама тепер уникає і чому.

Докладніше про це – у матеріалі "Телеграфу".

Жінка не назвала конкретну мережу супермаркетів, в які працювала, однак наголосила, що її висновки ґрунтуються на власному досвіді роботи. За її словами, найбільше занепокоєння викликають продукти, що продаються на вагу. Вона не радить купувати печиво, крупи, цукор та інші сипучі товари без упаковки.

Ці поради можуть стати у нагоді

Окремо вона порадила дуже ретельно мити овочі, фрукти та ягоди перед вживанням. За її словами, це стосується навіть тих плодів, які на вигляд здаються чистими. Крім того, жінка рекомендує промивати рибу та м'ясо перед приготуванням.

Ще одна порада стосується молочної продукції. Авторка коментаря звернула увагу, що свіжі молочні вироби, які стоять у холодильниках біля проходів, можуть швидше втрачати необхідний температурний режим через часте відкривання дверцят.

Також колишня працівниця не рекомендує купувати в невеликих крамницях біля дому відкриті сосиски, ковбаси чи сири, які продаються на вагу без заводської упаковки. За її словами, до таких продуктів варто ставитися особливо обережно. Те ж стосується й хліба без упаковки.

Нагадаємо, як писав раніше "Телеграф", досвідчений кулінар назвала кращий час для закупівлі овочів на консервацію.