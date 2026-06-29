Лучше воды в жару: забытый напиток с минералами, который пили наши бабушки
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По своим свойствам сыворотка, по сути, натуральный изотонический напиток
Когда солнце палит нещадно, мы инстинктивно ищем спасения в ледяной воде или сладких газированных напитках. Но они дают лишь кратковременное облегчение.
При этом мало кто помнит, что один из самых простых и действенных способов справиться с жарой был известен еще нашим бабушкам и дедушкам. Об этом неприметном напитке рассказывает польское издание Se.pl.
Что это за напиток и почему он лучше воды
Речь идет о сыворотке — полностью натуральном молочном продукте, который еще несколько десятилетий назад был неотъемлемой частью домашнего быта. Наши предки прекрасно знали о ее освежающих свойствах и регулярно пили ее в самые жаркие летние дни, потому что это был легкодоступный и действительно охлаждающий продукт.
Почему сыворотка в жару лучше обычной воды
Сыворотка содержит огромное количество воды, поэтому она отлично увлажняет организм не хуже, а часто и лучше, чем обычная вода из-под крана. Но главное ее отличие в том, что она одновременно содержит природные электролиты: кальций, калий, магний и натрий.
Именно эти минералы необходимы организму для поддержания правильного водно-электролитного баланса, который в жару нарушается особенно быстро. Поэтому сыворотка не только утоляет жажду, но и помогает избежать обезвоживания.
Как пить сыворотку в жару
Охлажденная сыворотка — легкий напиток, который прекрасно утоляет жажду и помогает легче переносить жару.
Электролиты важны для организма не только в пик зноя, поэтому небольшая порция сыворотки в течение дня поможет поддерживать баланс минералов на постоянной основе.
Чтобы получить максимум пользы, выбирайте сыворотку с максимально простым составом. Она должна быть приближена к домашнему варианту без лишних добавок.
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