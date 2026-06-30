Білі стіни — у минулому: який колір зробить оселю затишною та візуально більшою
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Затишок і природність поступово витісняють "стерильний" мінімалізм
Білі стіни десятиліттями залишалися універсальним рішенням для оформлення квартир і будинків. Вони додавали світла, візуально розширювали простір і поєднувалися практично з будь-якими меблями.
Однак зараз дизайнери радять звернути увагу на іншу палітру, яка робить інтер'єр теплішим і комфортнішим. Про це пише портал Okdiario.
Сьогодні багато людей працюють із дому і загалом проводять там більше часу, тому прагнуть створити атмосферу затишку, а не "виставкової" оселі. Саме тому популярності набувають природні кольори та матеріали.
Найактуальнішими вважаються теплі нейтральні відтінки: бежевий, пісочний, світло-коричневий, грейдж (поєднання сірого та бежевого), м'яка теракота, а також приглушені зелені кольори — шавлія та оливковий.
Вони добре поєднуються з деревиною, натуральним каменем, льоном і бавовною, тому інтер'єр виглядає гармонійним навіть після зміни меблів чи декору.
Ще одна тенденція — відмова від ідеально гладких стін. Дизайнери рекомендують використовувати декоративні штукатурки, фарби з мінеральним або вапняним ефектом, дерев'яні панелі, молдинги чи фактурні шпалери.
Такі рішення додають глибини простору та приховують дрібні недоліки поверхонь, що особливо практично для житла, у якому активно живуть.
Попри поширений міф, теплі кольори не обов'язково роблять кімнату меншою. Якщо використовувати світлі природні відтінки, поєднати їх із хорошим освітленням і простими меблями, приміщення навпаки може здаватися просторішим і затишнішим.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", гіпсокартон відходить у минуле: новий матеріал робить стіни міцнішими та краще захищає від шуму.