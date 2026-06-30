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Білі стіни — у минулому: який колір зробить оселю затишною та візуально більшою

Автор
Юлія Закірова
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Дизайнери радять створювати більш затишні простори
Дизайнери радять створювати більш затишні простори. Фото Телеграф

Затишок і природність поступово витісняють "стерильний" мінімалізм

Білі стіни десятиліттями залишалися універсальним рішенням для оформлення квартир і будинків. Вони додавали світла, візуально розширювали простір і поєднувалися практично з будь-якими меблями.

Однак зараз дизайнери радять звернути увагу на іншу палітру, яка робить інтер'єр теплішим і комфортнішим. Про це пише портал Okdiario.

Сьогодні багато людей працюють із дому і загалом проводять там більше часу, тому прагнуть створити атмосферу затишку, а не "виставкової" оселі. Саме тому популярності набувають природні кольори та матеріали.

Найактуальнішими вважаються теплі нейтральні відтінки: бежевий, пісочний, світло-коричневий, грейдж (поєднання сірого та бежевого), м'яка теракота, а також приглушені зелені кольори — шавлія та оливковий.

Інтер'єри стають більш "живими"

Вони добре поєднуються з деревиною, натуральним каменем, льоном і бавовною, тому інтер'єр виглядає гармонійним навіть після зміни меблів чи декору.

Ще одна тенденція — відмова від ідеально гладких стін. Дизайнери рекомендують використовувати декоративні штукатурки, фарби з мінеральним або вапняним ефектом, дерев'яні панелі, молдинги чи фактурні шпалери.

Такі рішення додають глибини простору та приховують дрібні недоліки поверхонь, що особливо практично для житла, у якому активно живуть.

Попри поширений міф, теплі кольори не обов'язково роблять кімнату меншою. Якщо використовувати світлі природні відтінки, поєднати їх із хорошим освітленням і простими меблями, приміщення навпаки може здаватися просторішим і затишнішим.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", гіпсокартон відходить у минуле: новий матеріал робить стіни міцнішими та краще захищає від шуму.

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#Інтер'єр #Дизайн