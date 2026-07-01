Гороскоп на 2 липня: Стрільцям — удача, Рибам — довіритися інтуїції

День обіцяє нові події

Завтра комусь варто ризикнути, на когось чекають приємні новини, а комусь краще присвятити день відпочинку та спілкуванню з близькими, повідомляє "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Завтра ви відчуєте, що обставини складаються на вашу користь. Це вдалий день для нових починань, важливих зустрічей та прийняття рішень. Не бійтеся проявляти ініціативу — її буде винагороджено.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Вам варто приділити увагу фінансовим питанням. Можливо, з’явиться можливість збільшити прибуток або вигідно здійснити покупку. Вечір краще провести в спокійній атмосфері поряд з тими, хто вам дорогий.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

День обіцяє бути насиченим подіями. На вас можуть чекати несподівані новини, цікаві знайомства чи пропозиції. Постарайтеся не розпорошуватися на дрібниці і зосередитися на справді важливих завданнях.

Рак (21 червня — 22 липня)

Завтра важливо дослухатися до своєї інтуїції. Вона допоможе уникнути помилок та прийняти правильне рішення. Не виключено, що близька людина порадує вас приємними словами чи несподіваним вчинком.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Ваш настрій буде заразливим, а впевненість у собі допоможе досягти бажаного. День підходить для переговорів, публічних виступів та романтичних побачень. Можливий приємний сюрприз.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Завтра краще не поспішати із висновками. Уважність та терпіння допоможуть уникнути непорозумінь на роботі та вдома. У другій половині дня з’явиться шанс успішно завершити справу, яка довго відкладалася.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Перед вами відкриються нові можливості, якщо ви перестанете сумніватися у власних силах. Сприятливий час для спілкування, творчості та вирішення питань, пов’язаних з особистим життям.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Завтра ви зможете подолати перешкоду, яка давно заважала рухатися вперед. Не виключені приємні фінансові новини чи пропозиція, яка здатна позитивно вплинути на ваше майбутнє.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День налаштовує на подорожі, навчання та нові відкриття. Якщо давно хотіли скуштувати щось нове - не відкладайте. Зірки обіцяють успіх тим, хто готовий діяти.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Робочі питання вийдуть на перший план, проте ваші зусилля не залишаться непоміченими. Можлива похвала від керівництва чи успішне завершення важливого проекту. Вечір присвятіть відпочинку.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Завтра на вас чекають несподівані зміни, які виявляться набагато приємнішими, ніж здасться спочатку. Будьте відкриті новим знайомствам та ідеям – вони можуть відіграти важливу роль у найближчому майбутньому.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей день принесе внутрішню гармонію та впевненість у своїх силах. Гарний час для творчості, планування та спілкування з людьми, які вас надихають. Не бійтеся довіряти своєму внутрішньому голосу — він не підведе.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.