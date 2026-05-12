Ви це точно викидали: овочі з магазину, які можна виростити повторно

Таку зелень можна додавати до салатів і супів

Багато звичних овочів із супермаркету можна легко виростити повторно вдома. Достатньо кількох простих дій, щоб отримати нову зелень.

Найчастіше для такого способу можна взяти селеру та цибулинні овочі, наприклад фенхель. Їхня основа не пропадає дарма — вона може знову пустити листя і навіть дати нові маленькі цибулинки, якщо висадити в городі, як написали у "Gardeners'World".

Щоб проростити, достатньо зрізати верхівку овочу і залишити нижню частину. Її ставлять у невелику банку з водою та тримають на світлому підвіконні в теплі.

Через кілька днів зазвичай з’являються перші зелені паростки. Їх можна поступово зрізати в їжу або залишити рости далі.

Коли надворі стає тепло, такі рослини можна пересадити у ґрунт. Але перед цим краще кілька днів виносити їх надвір ненадовго, щоб вони звикли до температури повітря й сонця.

Як повторно проростити цибулю з магазину.

