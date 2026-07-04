Звичайні будинки відходять у минуле? Хітом стає стильна альтернатива, яка будується за годину

Нові технології перевозити будівлі з точки до точки

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Довге будівництво дому та великі вкладення в матеріали все частіше відходять у минуле. У світі активно купують модульне компактне житло.

Про це пише TN. Зазначається, що хоча нова альтернатива і не замінить традиційного будівництва, її все частіше обирають люди у всьому світі. Йдеться про збірні будинки, які транспортуються у складеному вигляді та розкладаються на будівельному майданчику всього за одну годину.

Що являють собою збірні будинки

Журналісти продемонстрували рішення на прикладі американської компанії BOXABL. У її асортименті є будинки площею 33,5 квадратних метра. У готовому вигляді він перетворюється на простір, що поєднує спальну зону, кухню, повноцінну ванну кімнату і навіть вітальню.

Його головна відмінність від інших сучасних альтернатив — це складна конструкція. Під час транспортування будинок стискується у вузьку коробчасту конструкцію. Це полегшує його переміщення та є практичною альтернативою традиційному будівництву.

Скільки це коштує

За даними BOXABL, ціна на їх складні будинки починається приблизно з 60 000 доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що звичайні кутові дивани стрімко поступаються місцем більш сучасному і гнучкому рішенню.