Обычные дома уходят в прошлое? Хитом становится стильная альтернатива, которая строится за час

Новые технологии перевозить постройки из точки в точку

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Долгая постройка дома и большие вложения в материалы все чаще уходят в прошлое. В мире активно покупают модульное компактное жилье.

Об этом пишет TN. Отмечается, что хотя новая альтернатива и не заменит традиционное строительство, её все чаще выбирают люди по всему миру. Речь идет о сборных дома, которые транспортируются в сложенном виде и раскладываются на строительной площадке всего за один час.

Что представляют собой сборные дома

Журналисты продемонстрировали решение на примере американской компании BOXABL. В её ассортименте есть дома площадью 33,5 квадратных метра. В готовом виде он превращается в пространство, объединяющее спальную зону, кухню, полноценную ванную комнату и даже гостиную.

Его главное отличие от других современных альтернатив — это складная конструкция. Во время транспортировки дом сжимается в узкую коробчатую конструкцию. Это облегчает его перемещение и является практичной альтернативой традиционному строительству.

Сколько это стоит

По данным BOXABL, цена на их складные дома начинается примерно с 60 000 долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что обычные угловые диваны стремительно уступают место более современному и гибкому решению.