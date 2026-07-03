Стояв в центрі міста кілька років і зник за загадкових обставин: яким був фонтан, що прикрашав Ужгород

Є кілька версій, чому фонтан демонтували

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Сьогодні Театральна площа в Ужгороді виглядає зовсім інакше, ніж пів століття тому. Колись тут був фонтан, який особливо ефектно виглядав у вечірній час. Але прикрашав він центр міста не дуже довго.

Про історію цього фонтану розповідають учасники Facebook-спільноти Made in Uzhhorod.

Фонтан на Театральній площі урочисто відкрили на початку 1960-х років. Для Ужгорода того часу це була помітна окраса центру. Акуратна бетонна чаша та вечірнє підсвічування створювали атмосферу, яка добре запам’яталася містянам. Але повноцінно він пропрацював усього кілька років.

Фонтан на Театральній площі в Ужгороді. Фото: Facebook/Made in Uzhhorod

За однією з версій, під час ремонту укріплень підземних приміщень ресторану "Над Ужем" робітники пошкодили комунікації фонтану. Після цього він перестав функціонувати. Чаша фонтану пустувала, а під час дощів наповнювалася водою настільки, що та переливалася через краї. Через це площа регулярно вкривалася калюжами.

Після 1 травня 1973 року фонтан остаточно демонтували. Міська влада вирішила перенести його до Комсомольського парку (сьогодні — Боздоський парк), але реалізувати цей план так і не вдалося. Бетонна чаша тривалий час лежала на території парку, а згодом безслідно зникла.

Фонтан в Ужгороді. Фото: Facebook/Made in Uzhhorod

Існує й інша версія подій. Архітектор Володимир Лезу в коментарі Перший.com.ua згадував, що на початку 1970-х років Ужгород відвідала міністр культури СРСР Катерина Фурцева. Під час прогулянки містом вона звернула увагу на фонтан і зауважила, що в міста вже є річка, натякнувши на надмірності. За його версією, ці слова могли бути сприйняті місцевим керівництвом як сигнал до дії прибрати фонтан.

Фонтан на Театральній площі. Фото: Facebook/Made in Uzhhorod

Так чи інакше, фонтан, який колись прикрашав центр та створював настрій, зник майже без сліду.