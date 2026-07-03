Стоял в центре города несколько лет и исчез при загадочных обстоятельствах: каким был фонтан, украшавший Ужгород
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Есть несколько версий, почему фонтан демонтировали
Сегодня Театральная площадь в Ужгороде выглядит совсем иначе, чем полвека назад. Когда-то здесь был фонтан, который особенно эффектно смотрелся в вечернее время. Но украшал он центр города не очень долго.
Об истории этого фонтана рассказывают участники Facebook-сообщества Made in Uzhhorod.
Фонтан на Театральной площади торжественно открыли в начале 1960-х годов. Для Ужгорода того времени это было заметное украшение центра. Аккуратная бетонная чаша и вечерняя подсветка создавали атмосферу, которая хорошо запомнилась горожанам. Но полноценно он проработал всего несколько лет.
По одной из версий, во время ремонта укреплений подземных помещений ресторана "Над Ужем" рабочие повредили коммуникации фонтана. После этого он перестал функционировать. Чаша фонтана пустовала, а во время дождей заполнялась водой настолько, что та переливалась через края. Из-за этого площадь регулярно покрывалась лужами.
После 1 мая 1973 года фонтан окончательно демонтировали. Городские власти решили перенести его в Комсомольский парк (сегодня — Боздошский парк), но реализовать этот план так и не удалось. Бетонная чаша долгое время лежала на территории парка, а позже бесследно исчезла.
Существует и другая версия событий. Архитектор Владимир Лезу в комментарии Перший.com.ua вспоминал, что в начале 1970-х годов Ужгород посетила министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Во время прогулки по городу она обратила внимание на фонтан и заметила, что у города уже есть река, намекнув на излишества. По его версии, эти слова могли быть восприняты местным руководством как сигнал к действию убрать фонтан.
Так или иначе, фонтан, который когда-то украшал центр и создавал настроение, исчез практически без следа.