Стоял в центре города несколько лет и исчез при загадочных обстоятельствах: каким был фонтан, украшавший Ужгород

Есть несколько версий, почему фонтан демонтировали

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Сегодня Театральная площадь в Ужгороде выглядит совсем иначе, чем полвека назад. Когда-то здесь был фонтан, который особенно эффектно смотрелся в вечернее время. Но украшал он центр города не очень долго.

Об истории этого фонтана рассказывают участники Facebook-сообщества Made in Uzhhorod.

Фонтан на Театральной площади торжественно открыли в начале 1960-х годов. Для Ужгорода того времени это было заметное украшение центра. Аккуратная бетонная чаша и вечерняя подсветка создавали атмосферу, которая хорошо запомнилась горожанам. Но полноценно он проработал всего несколько лет.

Фонтан на Театральной площади в Ужгороде. Фото: Facebook/Made in Uzhhorod

По одной из версий, во время ремонта укреплений подземных помещений ресторана "Над Ужем" рабочие повредили коммуникации фонтана. После этого он перестал функционировать. Чаша фонтана пустовала, а во время дождей заполнялась водой настолько, что та переливалась через края. Из-за этого площадь регулярно покрывалась лужами.

После 1 мая 1973 года фонтан окончательно демонтировали. Городские власти решили перенести его в Комсомольский парк (сегодня — Боздошский парк), но реализовать этот план так и не удалось. Бетонная чаша долгое время лежала на территории парка, а позже бесследно исчезла.

Фонтан в Ужгороде. Фото: Facebook/Made in Uzhhorod

Существует и другая версия событий. Архитектор Владимир Лезу в комментарии Перший.com.ua вспоминал, что в начале 1970-х годов Ужгород посетила министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Во время прогулки по городу она обратила внимание на фонтан и заметила, что у города уже есть река, намекнув на излишества. По его версии, эти слова могли быть восприняты местным руководством как сигнал к действию убрать фонтан.

Фонтан на Театральной площади. Фото: Facebook/Made in Uzhhorod

Так или иначе, фонтан, который когда-то украшал центр и создавал настроение, исчез практически без следа.