Касири в АТБ часто вимовляють цю фразу з помилками: як насправді вона має звучати українською

Обидва слова є русизмами

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У супермаркетах, зокрема мережі "АТБ", часто можна почути від касирів популярну фразу: "Охрана, отмєна!". Однак українською мовою так робити неправильно.

Про те, як правильно ця фраза має звучати українською, розповів доктор філологічних наук Олександр Пономарів. Варто зазначити, що культове словосполучення є настільки популярним у нашій країні, що співачка Jerry Heil кілька років тому випустила пісню з такою назвою. При цьому очевидно, що і "охрана", і "отмєна" — це русизми.

На думку мовознавця найбільш правильний варіант перекладу "Охрани, отмєни" — це "Охорона, скасуйте".

"Віддаю перевагу "Охороно, скасуйте". А взагалі радив би українським співачкам та співакам називати себе своїми українськими іменами і писати пісні літературною мовою, а не суржиком",– сказав Олександр Пономарів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською повідомити працівників "АТБ" про зіпсований товар, не використовуючи слово "просрочка". Річ у тому, що воно не належить до літературної української мови.