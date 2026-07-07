Посудомийка почала гірше працювати? Відмовтеся від цієї звички і посуд знову буде чистим

З цією проблемою стикаються багато власників техніки, але її легко вирішити

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Багато господарів перед тим, як поставити тарілки чи чашки у посудомийну машину, спочатку ретельно їх споліскують. Як не дивно, це може призвести до зворотного ефекту і погіршити роботу техніки.

Про це повідомляє Dnevno.hr із посиланням на рекомендації експертів.

Фахівці пояснюють, що сучасні засоби для посудомийних машин містять спеціальні ферменти, які взаємодіють саме із залишками їжі. Якщо посуд попередньо вимити, цим компонентам просто не буде з чим працювати, через що якість очищення може погіршитися.

Крім того, у багатьох сучасних моделях посудомийок встановлені датчики, які визначають рівень забруднення посуду. Якщо тарілки вже майже чисті, техніка може автоматично обрати менш інтенсивний цикл миття, що також вплине на кінцевий результат.

Водночас експерти наголошують, що великі залишки їжі все ж потрібно прибирати перед завантаженням. Це допоможе уникнути засмічення фільтрів і зберегти нормальну роботу техніки.

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