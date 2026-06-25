Чому в одних господинь на кухні завжди бардак, а в інших — порядок: 5 секретних правил чистоти

Візуальний шум впливає на настрій та продуктивність

Безлад на стільниці робить кухню набагато менш функціональною. Проте є кілька легких правил, які допоможуть підтримувати порядок.

Про це пише сайт Real Simple.

Проведіть аудит побутової техніки

Дрібні кухонні прилади можуть займати багато цінного місця на стільницях, і часто саме вони є причиною захаращеності стільниць. Проведіть інвентаризацію побутової техніки, яка зараз знаходиться на ваших стільницях, і якщо вона не використовується щодня або майже щодня — час знайти їй нове місце в шафах.

Спробуйте метод із підносами

Кулінарні олії, спеції чи інгредієнти для кави легко можуть призвести до безладу. Використовуйте декоративні підноси або органайзери. Якщо зібрати сільничку, пляшку з маслом і серветницю на один гарний піднос, вони сприйматимуться як один акуратний елемент декору, а не як розкиданий мотлох.

Заберіть зайві предмети декору

Естетика кухні важлива, але дуже багато дрібничок, картин чи інших речей лише створюють візуальний безлад. Це не означає, що на вашій кухні не може бути красивих предметів, але шукайте речі, які поєднують у собі форму та функцію.

Заберіть все "не місцеве"

Іноді на кухні зберігаються предмети, які з нею не пов’язані, наприклад, зарядні пристрої, електроніка, пошта та документи. Знайдіть їм місце в інших кімнатах.

Слідкуйте за чистотою посуду

Брудний посуд, як правило, є головним джерелом безладу на кухні. Якщо у вас немає часу помити його одразу, акуратно складіть його у раковину або завантажте в посудомийну машину, щоб звільнити робочу поверхню

Раніше "Телеграф" розповідав, що класичні індукційні плити поступово поступаються місцем новому рішенню, яке полегшує прибирання.