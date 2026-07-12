Скляні та дерев’яні кухонні столи втрачають популярність: цей матеріал міцніший та простіший у догляді

У дизайнерів з'явився новий фаворит кухонних столів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Дерев’яні та скляні столи роками залишалися головним вибором для їдалень завдяки своїй естетиці та універсальності. Але у 2026 році дизайнери все частіше звертаються до нового матеріалу.

Саме мікроцементні столи привертають увагу своїм мінімалістичним виглядом, міцністю та простотою догляду. Ці якості роблять їх одним із найперспективніших трендів у дизайні, як написали в Оk Diario.

Однією з головних переваг мікроцементних столів є їхня практичність. Матеріал добре витримує щоденне використання, стійкий до зношування та не потребує складного догляду.

Стол з мікроцементу. Фото: Рinterest

Крім того, такі столи можна адаптувати під конкретний інтер’єр. Мікроцемент доступний у різних відтінках і фактурах, тому поверхня може мати як стриманий бетонний ефект, так і більш теплий та природний вигляд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про новий спосіб оновити кухонну підлогу без тривалого ремонту, пилу та зайвого шуму. Сучасний матеріал поступово стає альтернативою традиційній плитці, поєднуючи стильний вигляд і простий догляд.