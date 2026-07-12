Стеклянные и деревянные кухонные столы теряют популярность: этот материал прочнее и проще в уходе

У дизайнеров появился новый фаворит кухонных столов

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Деревянные и стеклянные столы годами оставались главным выбором для столовых благодаря своей эстетике и универсальности. Но в 2026 году дизайнеры все чаще обращаются к новому материалу.

Именно микроцементные столы привлекают своим минималистическим видом, прочностью и простотой ухода. Эти качества делают их одним из перспективных трендов в дизайне, как написали в Оk Diario.

Одним из главных преимуществ микроцементных столов является их практичность. Материал хорошо выдерживает ежедневное использование, устойчив к износу и не требует сложного ухода.

Стол из микроцемента. Фото: Рinterest

Кроме того, столы можно адаптировать под конкретный интерьер. Микроцемент доступен в различных оттенках и фактурах, поэтому поверхность может иметь как сдержанный бетонный эффект, так и более теплый и естественный вид.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о новом способе обновить кухонный пол без длительного ремонта, пыли и лишнего шума. Современный материал постепенно становится альтернативой традиционной плитке, сочетая стильный вид и простой уход.