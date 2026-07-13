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Не купуйте "закорючки": садівниця з 20-річним стажем розповіла, як вибрати найкращі овочі на ринку

Автор
Марина Бондаренко
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Певні ознаки видають несвіжі та неякісні овочі
Певні ознаки видають несвіжі та неякісні овочі. Фото Колаж "Телеграфу"

Не лише ціна має значення

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Під час вибору овочів на ринку важливо оцінювати не лише вартість, а і їхній зовнішній вигляд та стан. Саме ці ознаки допомагають визначити свіжість і якість продуктів.

Досвідчена садівниця з Дніпропетровської області та кухар 3-го розряду Ірина Семчишина розповіла "Телеграфу" про прості поради.

За її словами, важливими є колір, розмір, форма та свіжість продукту. Наприклад, хороший огірок має бути насичено-зеленим, пружним і рівним. Якщо овоч після тривалого зберігання втратив вологу, він стає м’яким і млявим. Також фахівчиня радить уникати огірків "закорючків".

Водночас під час покупки помідорів слід оцінювати їхній колір і стан поверхні. Стиглий якісний томат має мати природний для свого сорту відтінок — червоний, жовтий чи помаранчевий, а також не мати плям, тріщин чи інших пошкоджень.

Як обрати якісні овочі на ринку
Ознаки якісних овочів на ринку. Фото: згенероване ШІ

Раніше повідомлялося, що цього літа помідори в Україні можуть залишатися одними з найдорожчих сезонних овочів. Експертка інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук пояснила, що причиною цього стали проблеми з імпортними поставками з Туреччини.

Теги:
#Помідори #Овочі #Вибір #Огірки