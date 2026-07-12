Викрадення, вбивство та СЗЧ: комбригу 155-ї бригади Лучанову повідомили про підозру (все про скандал)

"Телеграф" розповідає все, що потрібно знати про гучне розслідування та його фігурантів

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На Київщині сталася резонансна подія — було викрадено та вбито двох чоловіків. Правоохоронці вийшли на слід групи військовослужбовців 155 окремої механізованої бригади, які можуть бути причетні до злочину. При цьому тепер уже колишнього командира бригади Станіслава Лучанова оголосили у розшук після його самовільного залишення частини.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає головне про подію, про Станіслава Лучанова та про те, що відомо про 155-у окрему механізовану бригаду.

Що сталося: повна хронологія

Історія почалася в ніч із 27 на 28 червня 2026 року. Тоді група військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади прибула до будинку двох братів в одному із сіл Київської області, пише Hromadske. Декілька військових увірвалися на подвір’я приватного будинку, силоміць вивезли чоловіків і зникли. Після того, як викрадені чоловіки перестали виходити на зв’язок, їхні родичі заявили до поліції.

У ході розслідування з’ясувалося, що до злочину могли бути причетні військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади, серед яких командир одного з батальйонів та головний сержант бригади. Щодо підозрюваних було проведено затримання у кількох регіонах України.

Сам Станіслав Лучанов пішов у СЗЧ. Його розшукують.

Такий вигляд зараз має будинок родини Станіслава Лучанова — комбрига 155 бригади.



Він переховується після того, як у селищі на Київщині, де й живе його родина, викрали двох братів. А на лаві підсудних — бійці його бригади



Відео: Діана Буцко / hromadske pic.twitter.com/ckSPlTrNeI — hromadske (@HromadskeUA) July 11, 2026

"Йдеться не лише про викрадення людей, а й про їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли на Полтавщину та вбили", — пише "Українська правда", посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Військова служба правопорядку оголосила колишньому командиру 155-го ОМБр Станіславу Лучанову та іншим встановленим фігурантам підозри за статтями про незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох цивільних осіб.

"У Київській області проведено масштабний комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів, в результаті яких викрито організовану групу осіб, причетну до незаконного позбавлення волі та умисного вбивства двох громадянських громадян на території Київської області. За результатами проведених заходів колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на даний час учасникам злочину повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним позбавленням волі та умисним вбивством", — сказали у Військовій службі правопорядку.

Затримання одного із підозрюваних. Фото: Військова служба правопорядку

Відомо, що тіла, які, за попередніми даними, належать потерпілим, вже ексгумовані.

В оперативному командуванні "Північ" відреагували на ситуацію та заявили, що особи, які фігурують у розслідуванні, усунуті від виконання службових обов’язків та співпрацюють зі слідчими. Місцезнаходження командира в/год А5001, який самовільно залишив місце служби, встановлюється.

Пост Оперативного командування "Північ"

Один із викрадених чоловіків був військовим

Максим Мосейчук був гранатометником і в перші дні повномасштабного вторгнення брав участь у обороні Києва. Про це "Громадському" розповів Василь Дмитрієнко — колишній військовий, хрещений батько Максима Мосейчука та друг родини.

Він зазначив, що в ніч, коли було викрадено братів, у селі Калинівка було чути постріли, а відсутність чоловіків через кілька днів помітив їх брат Сергій. Про викрадення місцеві жителі дізналися від поліції.

Також за словами Дмитрієнка, що на початку повномасштабного вторгнення разом із батьком братів, Сергієм, вступив до лав армії — вони потрапили до різних підрозділів. Вони зустрілися у Куп’янську та Сергій Мосейчук розповів, як виніс на собі пораненого товариша по службі.

Як відомо, Сергій Мосейчук загинув, коли їхав на позиції: автомобіль, у якому перебували ще п’ятеро військових, підірвався на міні — вижили лише двоє.

Вбивство через конфлікт із дружиною Лучанова?

За словами жителів Калинівки, братів могли нібито викрасти через конфлікт із дружиною командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова – вона скаржилася на шум мотоциклів. З’ясувалося, що у цьому селі проживають теща Лучанова та його дружина, повідомляє hromadske.

Як розповідають місцеві, дружина Лучанова скаржилася на шум мотоциклів, який заважав її маленькій дитині.

Незадовго до викрадення військовослужбовці 155-ї бригади нібито обходили село і показували місцевим жителям список, питаючи адреси вказаних у ньому людей, мабуть, це був перелік власників мотоциклів. Серед прізвищ значився Сергій Мосейчук – ще один брат загиблих. Романа та Максима у списку не було, кажуть місцеві жителі.

«Максим у перші дні був в обороні Києва. Він під Броварами палив російську техніку. Мосейчук (старший, — ред.) ним пишався. Він два танки підбив», — розповів hromadske хрещений Максима Василь Дмитрієнко



Відео: Діана Буцко / hromadske pic.twitter.com/jonBnAeTUM — hromadske (@HromadskeUA) July 11, 2026

Хто такий Станіслав Лучанов

Станіслав Миколайович Лучанов – підполковник Збройних сил України, командир 155 окремої механізованої бригади.

На початку 1990-х років закінчив військове училище за спеціальністю РХБЗ (радіаційний, хімічний та біологічний захист). Звільнився із ЗСУ у званні капітана.

На початку широкомасштабної війни повернувся до ЗСУ, де обіймав посади у бойових підрозділах, у тому числі був начальником штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля", який нещодавно "прославився" скандалами.

Командир 155-ї механізованої бригади Станіслав Лучанов. Facebook/21-й армійський корпус

У лютому 2026 року призначений командиром 155-ї окремої механізованої бригади імені Ганни Київської. Підрозділ виконував бойові завдання на сході України, зокрема, на Покровському напрямку.

У травні 2026 року в Україні стався скандал через відео, на якому один військовий б’є іншого перед строєм. Спочатку стверджували, що до побиття причетний Станіслав Лучанов, але в Сухопутних військах спростували цю інформацію.

Станіслав Лучанов

Що відомо про 155-у окрему механізовану бригаду

155 окрему механізовану бригаду було сформовано на початку 2024 року. Восени 2024 року особовий склад проходив підготовку на полігонах Франції та Польщі у рамках міжнародної програми підвищення бойової підготовки. У грудні 2024 року бригада повернулася до України та розпочала виконання бойових завдань на Покровському напрямку.

Підрозділи бригади беруть участь у стримуванні штурмових дій супротивника, знищенні ворожої техніки, FPV-атаках, евакуації поранених.

У січні 2025 року у Збройних силах України взяли під особливий контроль ситуацію у 155-й бригаді імені Ганни Київської через проблеми із самовільним залишенням частини (СЗЧ). Командувач Сухопутними військами ЗСУ Михайло Драпатий особисто доповів президенту Володимиру Зеленському про стан справ у підрозділі та окреслив шляхи вирішення наявних проблем. Головним викликом стала низька ефективність командирів, які безпосередньо управляють особовим складом. Про це Михайло Драпатий написав у своєму Фейсбуці.

24 серпня 2025 року 155 окрема механізована бригада отримала бойовий прапор із рук Верховного Головнокомандувача, Президента України Володимира Зеленського, за виявлені бойові якості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час зйомок під Добропіллем було обстріляно бронеавтомобіль знімальної групи Sky News. Вогонь нібито могли відкрити військові полки "Скеля".