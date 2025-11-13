Один удар став смертельним: що показав розтин тіла вбитої у США українки Заруцької

Інцидент із вбивством українки викликав широкий резонанс у США

У серпні поточного року в США було жорстоко вбито 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка втекла від війни. З’явилися результати розтину її тіла.

Про це повідомляє WCNC. Вбивця Декарлос Браун-молодший завдав українці три колоті рани, але лише одна виявилася смертельною.

Що показав розтин тіла вбитої Ірини Заруцької

Офіс судово-медичної експертизи округу Мекленбург опублікував результати автотопії 23-річної Ірини Заруцької, яка була вбита на лінії LYNX Blue Line у Шарлотті.

Вбита в США українка Ірина Заруцька

За висновками експертів, Ірина 22 серпня 2025 року отримала три колоті рани. Смертельним став удар в шию. Друга рана була поверхневою і зачепила лише м’які тканини на верхній правій частині грудей, а третя — під лівим коліном проникла приблизно на 3,8 см у м’які тканини й зачепила кістку.

Вбивство Ірини Заруцької у США

Вбивцею виявився 34-річний бездомний афроамериканець Декарлос Браун-молодший. Прокурори стверджують, що він діяв із "безрозсудною зневагою до людського життя".

Федеральний суд США звинуватив його у вбивстві українки. Чоловікові загрожує страта.

Зазначимо, що Ірина Заруцька втекла від війни, розпочатої Росією в Україні, й сподівалася в Америці "на новий початок". Сім’я вирішила поховати дівчину у США. Зловмисник убив її у метро, коли вона сіла перед ним на вільне сидіння. Якоїсь миті чоловік дістав ножа і завдав їй кілька ударів.

