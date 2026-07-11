Забудьте про зів'ялі огірки: американка знайшла спосіб зберігати їх свіжими два тижні

Найкраще для тривалого зберігання підходять гладкі сорти

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Огірки можуть залишатися свіжими до двох тижнів. Американка розповіла про дієвий спосіб тривалого зберігання цього популярного літнього овочу.

Кулінарна письменниця та розробниця рецептів Енн Тейлор Піттман зі США поділилася власним досвідом на сайті The Kitchn. Вона перевірила кілька популярних методів зберігання огірків та знайшла найкращій. Описаний нею спосіб дає змогу зберігати огірок до двох тижнів.

Для зберігання треба обирати чисті та сухі огірки без пошкоджень. Кожен огірок треба окремо завернути у паперовий рушник. Далі їх складають у пакет із застібкою та зберігають у холодильнику.

Як надовго берегти огірки свіжими. Фото: The Kitchn

За словами експертки, вона обрала для експерименту огірки різних сортів. Вісім днів всі з них залишалися в ідеальному стані. Гладкі тепличні огірки залишилися свіжими до двох тижнів.

Енн Піттман пояснила, що паперові рушники забирають надлишкову вологу. У герметичному пакеті створюються ідеальні умови для тривалого зберігання огірків. Ці пакети можна використовувати для зберігання овочів чи фруктів кілька разів.

Раніше "Телеграф" розповідав, про італійський метод надовго зберегти свіжими фрукти. Ймовірно, цей спосіб був вигаданий ще в минулих століттях, коли люди жили без холодильників та кондиціонерів.