Білі речі жовтіють після кожного прання: ось у чому головна помилка

Речі втрачають колір не лише через порошок

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Білосніжні речі після кількох прань тьмяніють, набувають сірого або жовтого відтінку. Ця проблема знайома багатьом.

Як пише видання Real Simple із посиланням на експертів з прання, універсального режиму прання білої білизни не існує. Усе залежить від температури води, тканини та ступеня забруднення. Якщо ігнорувати ці нюанси, речі неминуче втратять вигляд.

Чому біла білизна втрачає колір

Річ у тім, що на білих тканинах особливо помітні навіть незначні сліди шкірного жиру, залишків дезодоранту та побутового бруду. Якщо вода недостатньо тепла, мийний засіб просто не встигає розчинити ці забруднення, вони накопичуються шар за шаром, і тканина поступово набуває сіруватого або жовтуватого відтінку. З іншого боку, занадто гаряча вода теж не панацея, оскільки вона може закріпити деякі плями та з часом послабити волокна тканини.

Яку температуру вибрати

Фахівці з догляду за одягом радять орієнтуватися на теплу воду — у діапазоні приблизно 32–43 °C. Саме вона ефективніше активує пральний порошок і добре дає раду повсякденним забрудненням, не пошкоджуючи при цьому тканину.

Фото: Freepik

Гаряча вода (від 54 °C і вище) підходить тільки для дуже щільних і міцних тканин — бавовняної постільної білизни, рушників, сильно забрудненого одягу. А ось делікатні шовк, мереживо та вовну можна прати виключно в холодній воді.

Як зберегти білі речі яскравими

Періть біле окремо від кольорового та темного. Це найочевидніше правило, яке часто ігнорують.

Не перевантажуйте барабан пральної машини, щоб білизна добре виполіскувалася.

Відмовтеся від кондиціонера для білизни під час прання білих речей. Він залишає тонкий наліт, через який тканина має менш яскравий вигляд.

Час від часу використовуйте кисневий відбілювач.

Якщо є можливість, сушіть білі речі на сонці.

Раніше "Телеграф" розповідав, які звички у пранні псують одяг.