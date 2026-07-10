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"Хотіли увічнити, а принизили": зображення Стуса на банкноті 2000 гривень викликало критику

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Суперечка навколо банкноти Новина оновлена 10 липня 2026, 18:16
Суперечка навколо банкноти. Фото Колаж "Телеграфу"

У коментарях бурхливо обговорюють, яким чином держава має представляти ключові постаті минулого

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В Україні розгорнулася дискусія навколо нової банкноти номіналом 2000 гривень із зображенням українського поета та дисидента Василя Стуса. У соцмережах почали сперечатися, чи це рішення є формою визнання Стуса чи, навпаки, перетворює його образ на елемент офіційного символізму.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав коментарі у соціальних мережах, у яких українці висловлюються про оформлення нової купюри.

Відомий журналіст Леонід Швець на своїй сторінці у Facebook прокоментував появу Василя Стуса на новій банкноті номіналом 2000 гривень. Він заявив, що вважає такий підхід хибним.

"Багато хто не зрозумів мого глибокого скепсису з приводу витівки з національним Пантеоном. Стус на двох штуках — яскравіше аргументу не придумати. А кому нормально, тому нічого й не поясниш", — пише він.

Пост Леоніда Швеця
Пост Леоніда Швеця

Водночас на пост відповів народний депутат України Максим Бужанський, написавши: "Вони, схоже, не зрозуміли, що написали. Прям яскраво". До цього він прикріпив скріншот посту Українського інституту національної пам’яті, в якому говориться:

"Стус переміг через 40 років після смерті. Незламність тепер має номінал. 10 липня Національний банк України презентував нову українську банкноту номіналом 2000 гривень…."

Відповідь на пост Швеця від Максима Бужанського
Відповідь на пост Швеця від Максима Бужанського

У відповідь на один із коментарів Леонід Швець пояснив свою категоричну позицію:

"Стус — людина-нерв, він у перпендикулярі до будь-якої ієрархії, тим більше офіціозу. Шльопати його на бабки — розписуватись у повному нерозумінні самого Стуса, отже, у зневагі до нього, його творчості. Хотіли увічнити, а принизили".

Коментарі у мережі
Коментарі у мережі

Також інші користувачі висловлюють у коментарях невдоволення ситуацією.

Коментарі у мережі
Коментарі у мережі
Коментарі у мережі
Коментарі у мережі
Коментарі у мережі
Коментарі у мережі
Коментарі у мережі
Коментарі у мережі

При цьому деякі в коментарях запитують, чому в такому разі зображення Лесі Українки або Тараса Шевченка не викликають таких же суперечок.

Коментарі у мережі
Коментарі у мережі

Чому саме Стус на купюрі?

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров у свою чергу пояснює, що зображення Василя Стуса на купюрі — це насамперед державне визнання людини, яка все життя платила найвищу ціну за право українців бути собою.

"Василь Стус – один із найяскравіших представників руху шістдесятників. За відкриту критику радянського тоталітаризму його двічі засуджували, а обірвалося його життя в таборі особливого режиму в Пермській області. Сьогодні його ім'я – синонім незламності, гідності й боротьби за свободу. Погоджуюся з Андрієм Пишним: постать українського дисидента на банкноті створює місток між минулим і сьогоденням. Адже Василь Стус – не лише історична постать, а й один із символів сучасної України. У цьому сенсі історичне коло ніби замкнулося", — сказав він.

2000 гривень
2000 гривень. Фото: Андрій Пишний/Facebook

Також на банкноті закодовано інші важливі символи української ідентичності. Серед них – роботи Алли Горської, Віктора Зарецького, та Бориса Плаксія "Боривітер" та "Птах", а також рядки зі збірки Василя Стуса "Зимові дерева": "А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве", виконані шрифтом, створеним на основі алфавіту Георг.

Важливим елементом є стилізований військовий тризуб як символ поваги до Збройних сил України.

На реверсі — будівля Донецького національного університету імені Василя Стуса, де навчався на історико-філологічному факультеті з 1944 до 1954 року.

"Саме тут, у студентському літературному об'єднанні "Обрій", формувалося його світобачення та зав'язувалася дружба з майбутніми побратимами по перу – Василем Захарченком, Леонідом Талалаєм, Олегом Орачем, Володимиром Міщенком, Василем Голобородьком. Сьогодні ця будівля на тимчасово окупованій території. На реверсі банкноти також зображено сосну, до образу якої Стус неодноразово звертався у творах, написаних в ув’язненні. Уральські сосни постають у його поезії символом боротьби, самотності й болю, а водночас – зв’язку зі світом, що допомагав поетові не піддатися відчаю. Гривня з обличчям Стуса – це гроші, які щодня нагадуватимуть мільйонам українців про ціну свободи. Бо гривня – це більше, ніж гроші", — пояснює історик.

2000 гривень
2000 гривень. Фото: Андрій Пишний/Facebook

Що відомо про Василя Стуса

Майбутній поет народився 1938 року у селі Рахнівка, що на Вінниччині. Він був четвертою дитиною у звичайній селянській сім'ї. Згодом родина перебралась у Сталіно (сучасний Донецьк), аби уникнути колективізації. Там батько влаштувався на хімічний завод.

Василь закінчив школу зі срібною медаллю. Пізніше вступив на історико-філологічний факультет педагогічного інституту у Сталіно, який завершив з відзнакою. Після закінчення вишу Василь працював учителем української мови й літератури в селі Таужне, що на Кіровоградщині. Упродовж 2 років він проходив військову службу на Уралі. У той період Стус і почав писати вірші, перші з яких надрукував в "Літературній Україні".

У 1961-1963 роках Василь викладав українську мову та літературу в школі № 23 у Горлівці. Пізніше працював підземним плитовим на шахті "Октябрьська" в Донецьку. Певний час був літературним редактором газети "Соціалістичний Донбас". Після цього Стус навчався в Інституті літератури імені Шевченка Академії наук УРСР, опановуючи теорію літератури. Тоді вийшла його перша збірка творів "Круговерть". Також Василь входив до Клубу творчої молоді.

Стус із сім’єю, фото з музею Василя Стуса
Стус із сім’єю, фото з музею Василя Стуса

У 1965 році під час прем'єри фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" Стус взяв участь в акції протесту. Разом з Іваном Дзюбою, В'ячеславом Чорноволом і Юрієм Бадзьом, він закликав партійних керівників засудити арешти української інтелігенції. Після цього його відрахували з аспірантури. З того часу поета почало переслідувати КДБ.

Протягом 1965-1972 років Стус часто змінював роботи — працював у Центральному державному історичному архіві, на шахті, залізниці, будівництві, в котельні та метро. У 1966-1972 роках Василь працював старшим інженером у конструкторському бюро Міністерства промисловості будматеріалів УРСР.

У 1965 році поет побрався з Валентиною Попелюх, яка народила йому сина Дмитра. Він став відомим літературознавцем і дослідником творчості батька. У 1970 році книгу віршів Стуса "Зимові дерева" надрукували у Бельгії. Далі Василь почав активно критикувати тоталітаризм, відновлення культу влади та порушення прав людини у СРСР.

У 1972 році Стуса вперше заарештували на 9 місяців. Тоді він створив збірку "Час творчості". А поетичну збірку "Зимові дерева" співробітник Інституту літератури імені Шевченка Арсен Каспрук назвав "поетикою декадансу, ідейного занепаду" на замовлення КДБ.

Згодом Стуса звинуватили у "антирадянській агітації й пропаганді" й засудили до 5 років позбавлення волі та 3 років заслання. Поет відбував покарання у таборах Мордовії та Магаданській області. Там він писав вірші, але їх знищували. На Магадані Василь працював на золотих копальнях.

Арешт Стуса, фото з музею Василя Стуса.
Арешт Стуса, фото з музею Василя Стуса.

У 1979 році Стус повернувся в Україну та долучився до Гельсінської групи захисту прав людини. Здоров'я Стуса значно погіршилося у концтаборах, однак він працював робітником на заводі. А через рік поета визнали небезпечним рецидивістом і засудили до 10 років примусових робіт і 5 років заслання.

Стус відмовлявся від адвоката Віктора Медведчука, але його все одно призначили. Медведчук "злив" справу свого підзахисного, визнаючи його винним. Шістдесятника знову відправили у табір до Росії, де помер від зупинки серця. Припускають, що поет загинув від удару карцерними нарами, що підлаштували наглядачі.

Які визначні українці зображені на сучасних банкнотах гривні

Наразі у грошовому обігу України знаходяться банкноти номіналом у 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. Остання з’явилася не так давно – шість років тому

  • 20 грн — Іван Франко, письменник, поет, науковець та громадський діяч
  • 50 грн — Михайло Грушевський, історик, державний діяч, голова Центральної Ради УНР
  • 100 грн — Тарас Шевченко, поет, художник та громадський діяч
  • 200 грн — Леся Українка, поетеса, письменниця, перекладачка
  • 500 грн — Григорій Сковорода, філософ, поет та педагог
  • 1000 грн — Володимир Вернадський, дослідник природи, засновник і перший президент Української академії наук

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого із жінок хочуть бачити на українських купюрах.