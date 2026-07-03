Техніка швидше "старітиме": пристрої, які краще не відключати від мережі

Більшість робить це заради економії

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Багато хто вважає, що відключати техніку від розетки — корисна звичка. Але з деякими пристроями це може мати зворотний ефект.

Експерти "Onet Dom" назвали кілька побутових приладів, які не варто без потреби відключати від розетки. Це може скорочувати термін їхньої служби.

Що не варто відключати від живлення

До таких пристроїв належать принтери. Після натискання кнопки вимкнення вони виконують службові процеси та переходять у режим очікування. Якщо просто висмикнути вилку з розетки, ці процедури перериваються, що може призвести до зайвих витрат чорнила та додаткових перезапусків системи.

Обережність також потрібна з інтернет-роутерами. Саме вони забезпечують роботу домашньої мережі та підключення багатьох сучасних пристроїв. Після вимкнення роутера деяким гаджетам може знадобитися час для повторного підключення, а окремі системи можуть працювати нестабільно.

У списку є й сучасні OLED-телевізори. Після завершення роботи вони можуть запускати спеціальні процеси для підтримки якості зображення та догляду за пікселями. Якщо відключити живлення одразу з розетки, ці процеси не завершаться належним чином.

Які 3 прилади краще не вимикати з розетки. Фото: згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про небезпечні прилади на кухні, які в спеку краще не залишати увімкненими, щоб уникнути пожежі.