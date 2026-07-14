"Це як прийти в басейн у сімейних трусах": швець пояснив, чому шльопанці — не вуличне взуття

У місті потрібне взуття, яке захищає ногу

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Шльопанці, які влітку так люблять носити багато українців, не є вуличним взуттям. Під час прогулянок містом таке взуття недоречне.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив полтавський швець із багаторічним досвідом Микола Фокін.

Детальніше у матеріалі: "Купуйте тільки під вечір: майстер розповів, як правильно вибрати літнє взуття".

Микола Фокін

Фокін зазначив, що шльопанці — це пляжне взуття і воно доречне на пляжі, а у повсякденному житті нам потрібна пара, яка захищає ноги.

"Тому це зовсім не ок. Це все одно, що прийти в басейн у сімейних трусах, а не в плавках", — вважає швець.

Пляшки. Згенеровано ІІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як легко повернути білий колір улюбленого взуття. Експерти з "Nike" радять регулярно очищати кросівки, щоб бруд не в’їдався у матеріал. Якщо взуття вже сильно забруднилося, допоможуть кілька домашніх методів.

Також "Телеграф" раніше розповідало про те, як без спреїв і хімії легко прибрати неприємний запах з кросівок. Найкраще цей спосіб працюватиме на чистому та випраному взутті.