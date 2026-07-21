"Розплата за 2000-ні": чому у трьох західних областях найнижчі пенсії по Україні

Є овідразу декілька причин, з яких рівень виплат настільки низький

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Різниця між "найбагатшими" та "найбіднішими" регіонами за рівнем пенсії перевищує 4 тисячі гривень. Серед останніх виявилися західні області, де виплати пенсіонерам на рівень нижчі.

Відповідні дані опублікував популярний український сервіс для моніторингу та аналізу відкритих державних даних "Опендатабот". Розмір пенсій було оцінено у регіонах станом на 1 липня 2026 року.

Згідно з цією інформацією, розрив між найвищим та найнижчим розмірами пенсій в Україні становив майже 75% — понад 4 200 гривень.

Середня пенсія в Україні в липні 2026 року. Графік: "Опендатабот"

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які 3 "найбідніші" регіони з пенсійних виплат. У рейтингу опинилися:

Тернопільська область — 5 657 грн (абсолютний антирекорд)

(абсолютний антирекорд) Чернівецька область — 5 839 грн

Закарпатська область — 5 918 грн

Середня пенсія в Україні. Інфографіка: ПФУ

Чому західні області опинилися внизу рейтингу?

Справа в тому, що розмір пенсії залежить не від статків людини або її сім’ї, а від офіційного стажу та зарплати, з якою протягом багатьох років сплачувались внески до Пенсійного фонду.

Загалом можна виділити три причини, через які Тернопільська, Чернівецька та Закарпатська області опинилися наприкінці списку.

Трудова міграція. Багато жителів цих регіонів у 2000-х роках виїжджали на заробітки за кордон і часто без офіційного оформлення. Саме тому частина нинішніх пенсіонерів не має повного страхового стажу в Україні.

Багато жителів цих регіонів у 2000-х роках виїжджали на заробітки за кордон і часто без офіційного оформлення. Саме тому частина нинішніх пенсіонерів не має повного страхового стажу в Україні. Низькі офіційні зарплати. Довгий час у сфері послуг, торгівлі, сільському господарстві, туризмі були мінімальні офіційні зарплати для мінімізації податків, решту видавали в конвертах. Це безпосередньо вплинуло на майбутні пенсії.

Довгий час у сфері послуг, торгівлі, сільському господарстві, туризмі були мінімальні офіційні зарплати для мінімізації податків, решту видавали в конвертах. Це безпосередньо вплинуло на майбутні пенсії. Менше за професії з високими виплатами. У промислових областях високу середню цифру формують шахтарі, металурги та інші працівники із пільговим стажем. А в західних регіонах таких пенсіонерів помітно менше, тому середній показник пенсій залишається нижчим.

Які найбагатші регіони

У першу трійку в рейтингу входять:

Київ — 9 901 грн

Донецька область — 8 990 грн

Луганська область — 8 752 грн

Пенсійна система України. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина пенсіонерів може втратити виплату. Хто у списку та що робити.