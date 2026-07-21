Працівник "Сільпо" розкрив секрет знижок: чому ціна онлайн-замовлення може здивувати покупців

У компанії розкрили нюанси розрахунку вартості товарів

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Покупці нерідко стикаються з ситуацією, коли ціна на той самий товар може відрізнятися при покупці в онлайн і офлайн. Головною причиною може бути те, що знижки та акційні пропозиції не підсумовуються між собою.

Про це у соціальній мережі Threads розповів працівник онлайн-замовлень мережі супермаркетів "Сільпо". Він відповів на пост, у якому покупниця обурилася різницею у цінах при замовленні торта онлайн та в магазині.

У магазині "Наполеон" коштує 249 гривень за 1,3 кг, як зазначено на стікері, але вона замовила його онлайн і в результаті торт обійшовся у 486 гривень.

Пост у соціальній мережі Threads

Працівник відділу онлайн-замовлень каже, що така різниця може виникати через особливості застосування знижок. Тобто акційні пропозиції між собою не підсумовуються і якщо на продукт вже діє одна знижка, отримати зверху ще одну не вийде.

"Оскільки ви замовляєте замовлення, там є певна знижка на товари, якщо вам додають щось на касі в цей же чек, то просто знижка з цього товару не додається. Тобто знижка зі знижкою не сумується. Тому що Наполеон зараз акційний — ціна відрізняється", - пояснив він.

Також працівник додав, що якби "Наполеон" був пробитий на звичайній касі, то ціна була б як на стікері.

У техпідтримці покупці пояснили, що ціна на стікері вказана саме для офлайн магазину, а для онлайн-замовлень вартість може відрізнятись. При замовленні товарів покупців просять орієнтуватися на зазначену у додатку ціну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "АТБ" найчастіше карає касирку не за крадіжку товарів. Працівниця магазину розкрила правду.