Не дивіться на ціну та етикетку: м’ясник з 20-річним досвідом розповів, що насправді видає якісну яловичину

Не ведіться на слова "органічна" та "преміум"

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Вибрати хорошу яловичину в магазині буває непросто. На упаковках можна побачити безліч позначок — "органічна", "відгодована травою", "вищого ґатунку" чи "вибіркова", але не всі покупці розуміють, що вони насправді означають.

М’ясник із понад 20-річним досвідом Вільям Ек III розповів, що головна помилка людей — вони часто обирають м’ясо лише за написом на упаковці, не звертаючи уваги на сам продукт. За його словами, важливіше оцінювати не гучну назву, а якість м’яса, передає видання "Dnevnо".

Одне з найбільших непорозумінь стосується позначок "органічна", "відгодована травою", "відпрацьована травою", "вищого ґатунку" або "вибіркова". Органічна яловичина означає, що тварин вирощували за певними стандартами, але це не завжди означає, що вони харчувалися лише травою. А от м’ясо з позначкою "відгодоване травою" передбачає, що тварину годували травою протягом усього життя.

Однак навіть ці написи не гарантують найкращого смаку. М’ясник радить насамперед дивитися на мармуровість м’яса — тобто кількість і розподіл тонких жирових прошарків усередині м’яса. Саме вони роблять яловичину соковитою, ніжною та ароматною під час приготування.

Жирові прошарки на м'ясі. Фото: Про Київ

Чим дорожче — тим якісніше?

Також експерт зазначає, що дорожчий шматок не завжди означає кращий. Деякі доступніші частини, наприклад яловича лопатка, можуть бути дуже смачними, якщо правильно їх приготувати. Вона добре підходить для тушкування та повільного приготування, а фарш або м’ясо для гуляшу також можуть бути якісним вибором.

Раніше "Телеграф" розповідав, який шматок яловичини вигідніше купувати — стегно чи верхню частину тушки, щоб отримати більше м’яса та менше відходів.