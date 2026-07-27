Не смотрите на цену и этикетку: мясник с 20-летним опытом рассказал, что действительно выдает качественную говядину

Не ведитесь на слова "органическая" и "премиум"

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Выбрать хорошую говядину в магазине бывает непросто. На упаковках можно увидеть множество отметок — "органическая", "откормленная травой", "высшего сорта" или "отборная", но не все покупатели понимают, что они на самом деле означают.

Мясник с более чем 20-летним опытом Уильям Эк III рассказал, что главная ошибка людей — они часто выбирают мясо только по надписи на упаковке, не обращая внимания на сам продукт. По его словам, важнее оценивать не громкое название, а качество мяса, передает издание "Dnevno".

Одно из самых больших недоразумений касается отметок "органическая", "откормленная травой", "отработанная травой", "высшего сорта" или "отборная". Органическая говядина означает, что животных выращивали по определенным стандартам, но это не всегда означает, что они питались травой. А вот мясо с пометкой "откормленное травой" предполагает, что животное кормили травой на протяжении всей жизни.

Однако даже эти надписи не гарантируют лучшего вкуса. Мясник советует прежде всего смотреть на мраморность мяса – то есть количество и распределение тонких жировых прослоек внутри мяса. Именно они делают говядину сочной, нежной и ароматной во время приготовления.

Жировые слои на мясе. Фото: О Киеве

Чем дороже – тем качественнее?

Кроме того, эксперт отмечает, что более дорогой кусок не всегда означает лучший. Некоторые более доступные части, например говяжья лопатка, могут быть очень вкусными, если их правильно приготовить. Она хорошо подходит для тушения и медленного приготовления, а фарш или мясо для гуляша также могут стать отличным выбором.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой кусок говядины выгоднее покупать — бедро или верхнюю часть тушки, чтобы получить больше мяса и меньше отходов.