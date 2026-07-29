У лісах України з'явились перші маслята: як їх відрізнити від інших за 5 секунд (фото)
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Грибники показують повні відра з лісу
В Україні вже з’явилися перші маслята — грибники діляться своїми знахідками з лісу. Водночас перед збором варто знати основні ознаки, які допоможуть відрізнити ці гриби від інших.
Одне з таких "тихих полювань" показали у Telegram-каналі "Вінниця ІНФО 24/7 Новини Світло Вінниччина" — на відео видно, що автору вдалося зібрати ціле відро грибів, а поруч у лісі ще залишилося чимало маслят.
Поява перших грибів стала приємною новиною для любителів лісових прогулянок, адже маслята вважаються одними з найпопулярніших сезонних грибів. Вони часто ростуть групами, тому якщо вдалося знайти один гриб, варто уважно подивитися навколо — поруч можуть бути ще десятки.
Як відрізнити їх від інших грибів
Відрізнити маслята від інших грибів можна буквально за кілька секунд. Головна ознака — слизька, блискуча шапинка, ніби вкрита олією, через що вони й отримали свою назву. Зазвичай капелюшок має коричневий або жовтуватий відтінок, а під ним розташований не пластинчастий, а пористий шар із дрібними трубочками. Ще одна характерна риса — світла ніжка, іноді з кільцем під шапинкою.
Раніше "Телеграф" розповідав про місце, яке стало справжньою знахідкою для грибників, — там показали галявину з багатим урожаєм грибів.