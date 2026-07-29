Осені доведеться почекати? Вересень у Дніпрі може готувати погодний сюрприз

Місяць видасться здебільшого хмарним

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Перший місяць осені у Дніпрі обіцяє бути комфортним. Стовпчики термометрів після спекотного літа, ймовірно, знижуватимуться без різких ривків.

Про це свідчить прогноз погодного сайту Meteoprog. Згідно з розрахунками його фахівців, перша декада вересня може відзначитися плавним, але помітним похолоданням — з +27 до +22 градусів (вдень) та з +16 до +11 градусів (вночі).

Потім може бути "відкат" до +26 градусів у другій декаді. Закінчиться місяць, ймовірно, стабільним, але помірним зниженням температури повітря – до +17 (вдень) та + 8 градусів (вночі).

Опади: вересень у Дніпрі прогнозується здебільшого хмарним, але без опадів.

Погода в Дніпрі

Серпень в Україні

Нагадаємо, раніше начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу" розповів, що на початку серпня Україну може накрити нова хвиля спеки. Причиною стане так званий "тепловий купол", який зараз формується над південно-західною Європою та принесе розпечене повітря із Сахари.

"За оцінками провідних світових прогностичних центрів, суха спекотна погода утримається щонайменше до 5 серпня, а перша декада серпня може виявитися найгарячішою за все літо. Про тривалість надгарячого періоду або про послаблення спеки говорити дуже зарано. Поки що готуємося до високих градусів", – підсумував синоптик.

Детальніше про це у матеріалі "Чи стане початок серпня найспекотнішим цього літа? Синоптик дав прогноз".

Раніше "Телеграф" розповідав, що снігові зими, як у дитинстві, сягають минулого. Кліматолог дав сумний прогноз для України.