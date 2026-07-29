Ніхто не здогадається, з чого він зроблений: як приготувати домашній кетчуп з кабачків (відео)

Цей соус з кабачків сподобається близьким

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Кабачок — універсальний овоч із ніжною м'якоттю та нейтральним смаком, з якого готують оладки, рагу, ікру, консервацію і навіть незвичайне варення зі смаком ківі. А сьогодні пропонуємо приготувати з нього густий домашній кетчуп — пікантний, ароматний і напрочуд насичений. Для рецепта краще обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та дрібним насінням, а томатну пасту — якісну, густу, без зайвих добавок, адже саме вона формує основу смаку та кольору соусу. Важливо не переборщити з оцтом і гострим перцем: їх кількість можна регулювати залежно від бажаної кислинки та гостроти, а для більш ніжної текстури готову масу варто перебити блендером до повної однорідності. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_foodblog".

Як приготувати кетчуп з кабачків

Інгредієнти

кабачки — 1,5 кг;

цибуля — 500 г;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 400 г;

томатна паста — 1 банка (приблизно 350–400 г);

оцет 9% — 200 мл;

мелена паприка — 1 ст. л.;

хмелі-сунелі — 1 ст. л.;

мелений червоний перець — 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати кабачки та цибулю довільними шматочками, скласти у велику каструлю, додати сіль, перемішати та залишити приблизно на 2 години. За цей час овочі пустять сік, завдяки чому під час тушкування не пригорятимуть. Поставити каструлю на середній вогонь і тушкувати овочі близько 30 хвилин, періодично помішуючи. Додати цукор і добре перемішати. Перебити гарячу овочеву масу занурювальним блендером до максимально однорідної консистенції. Якщо хочеться отримати особливо гладкий кетчуп, додатково протерти його через сито. Додати томатну пасту, оцет, паприку, хмелі-сунелі та мелений червоний перець. Перемішати та за потреби відрегулювати кількість спецій. Для більш м'якого смаку частину гострого перцю можна замінити солодкою паприкою. Тушкувати соус на слабкому вогні ще близько 20 хвилин, регулярно помішуючи, щоб він не пригорів. Якщо кетчуп вийшов занадто рідким, продовжити тушкування без кришки до бажаної густоти. Розлити гарячий кетчуп у заздалегідь простерилізовані сухі банки, герметично закрутити стерильними кришками та залишити до повного охолодження. Зберігати готову консервацію у прохолодному темному місці.

Як і з чим подавати

Домашній кабачковий кетчуп добре поєднується з м'ясом, птицею, шашликом, запеченою або смаженою картоплею, макаронами та домашніми бургерами. Його можна подавати як самостійний соус або використовувати як основу для піци й гарячих бутербродів. Для красивої подачі кетчуп варто перелити в невелику соусницю та прикрасити свіжою зеленню, а любителям гострого можна додати зверху кілька пластівців чилі.

Такий домашній кетчуп — вдалий спосіб перетворити сезонні кабачки на універсальну заготівлю, яка стане в пригоді протягом холодного сезону. Головне — використовувати свіжі овочі, не економити на якості томатної пасти та ретельно стерилізувати банки, адже саме від цього залежить не лише смак, а й тривалість зберігання консервації.