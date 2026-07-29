Ніхто не здогадається, з чого він зроблений: як приготувати домашній кетчуп з кабачків (відео)
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Цей соус з кабачків сподобається близьким
Кабачок — універсальний овоч із ніжною м'якоттю та нейтральним смаком, з якого готують оладки, рагу, ікру, консервацію і навіть незвичайне варення зі смаком ківі. А сьогодні пропонуємо приготувати з нього густий домашній кетчуп — пікантний, ароматний і напрочуд насичений. Для рецепта краще обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та дрібним насінням, а томатну пасту — якісну, густу, без зайвих добавок, адже саме вона формує основу смаку та кольору соусу. Важливо не переборщити з оцтом і гострим перцем: їх кількість можна регулювати залежно від бажаної кислинки та гостроти, а для більш ніжної текстури готову масу варто перебити блендером до повної однорідності. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_foodblog".
Як приготувати кетчуп з кабачків
Інгредієнти
- кабачки — 1,5 кг;
- цибуля — 500 г;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 400 г;
- томатна паста — 1 банка (приблизно 350–400 г);
- оцет 9% — 200 мл;
- мелена паприка — 1 ст. л.;
- хмелі-сунелі — 1 ст. л.;
- мелений червоний перець — 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Нарізати кабачки та цибулю довільними шматочками, скласти у велику каструлю, додати сіль, перемішати та залишити приблизно на 2 години. За цей час овочі пустять сік, завдяки чому під час тушкування не пригорятимуть.
- Поставити каструлю на середній вогонь і тушкувати овочі близько 30 хвилин, періодично помішуючи. Додати цукор і добре перемішати.
- Перебити гарячу овочеву масу занурювальним блендером до максимально однорідної консистенції. Якщо хочеться отримати особливо гладкий кетчуп, додатково протерти його через сито.
- Додати томатну пасту, оцет, паприку, хмелі-сунелі та мелений червоний перець. Перемішати та за потреби відрегулювати кількість спецій. Для більш м'якого смаку частину гострого перцю можна замінити солодкою паприкою.
- Тушкувати соус на слабкому вогні ще близько 20 хвилин, регулярно помішуючи, щоб він не пригорів. Якщо кетчуп вийшов занадто рідким, продовжити тушкування без кришки до бажаної густоти.
- Розлити гарячий кетчуп у заздалегідь простерилізовані сухі банки, герметично закрутити стерильними кришками та залишити до повного охолодження. Зберігати готову консервацію у прохолодному темному місці.
Як і з чим подавати
Домашній кабачковий кетчуп добре поєднується з м'ясом, птицею, шашликом, запеченою або смаженою картоплею, макаронами та домашніми бургерами. Його можна подавати як самостійний соус або використовувати як основу для піци й гарячих бутербродів. Для красивої подачі кетчуп варто перелити в невелику соусницю та прикрасити свіжою зеленню, а любителям гострого можна додати зверху кілька пластівців чилі.
Такий домашній кетчуп — вдалий спосіб перетворити сезонні кабачки на універсальну заготівлю, яка стане в пригоді протягом холодного сезону. Головне — використовувати свіжі овочі, не економити на якості томатної пасти та ретельно стерилізувати банки, адже саме від цього залежить не лише смак, а й тривалість зберігання консервації.