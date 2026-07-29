Багато покупців АТБ про це не знають: які є "довгі" знижки

Деякі цінники в магазинах залишаються привабливими довше

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У мережі супермаркетів "АТБ" часто проводять різні акції, за якими цілий тиждень певні товари продають дешевше. Однак, деякі продукти можуть триматися на акційній ціні два тижні і це не помилка.

Річ у тому, що у магазині є різні види акцій. І ті товари, які потрапляють під окрему категорію "Суперціна", оновлюються по середах раз на два тижні.

Тому деякі продукти можуть залишатися за зниженою вартістю одразу 14 днів поспіль, а не звичні 7.

"Суперціна" в "АТБ"

Таким чином, якщо товар потрапляє до списку "Суперціни", на нього зберігається знижка до наступного оновлення. Потім на зміну цим продуктам запропонують інші. При цьому звичайні знижки змінюються значно частіше.

"Телеграф" розповідає про деякі продукти, які на даний момент потрапляють до категорії "Суперціна".

Так, наприклад, другий тиждень за знижкою продають кисломолочний сир (300 г). Нині він дешевший на 11 гривень.

Товари по "Суперціні" в "АТБ"

На 7 гривень дешевше покупцям пропонують придбати пончик із полуничною начинкою та біло-рожевою глазур’ю.

Товари по "Суперціні" в "АТБ"

Також серед акційних пропозицій є шоколад із цілим та подрібненим карамелізованим арахісом. За акцією його ціна нижча на 67,9 гривень.

Товари по "Суперціні" в "АТБ"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що справді ховається за товарами "Своя Лінія" від АТБ.