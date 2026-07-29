Гроші килимом на підлозі та меблях: фото з обшуків у Харкові стало мемом

Користувачів здивувала кількість готівки

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У мережі активно обговорюють фото з обшуків у Харкові, на якому ліжко та підлога навколо нього вкриті купюрами різних номіналів. Знімок з інформації про викриття схеми продажу фіктивних інвалідностей для військовозобов’язаних став мемом.

За даними прокуратури, у Харкові діяла організована група, яка за гроші допомагала чоловікам незаконно оформлювати інвалідність та отримувати відстрочку від мобілізації. До схеми, за версією правоохоронців, були залучені двоє лікарів — невропатолог і завідувач терапевтичного відділення, водій, операторка комп’ютерного набору обласного медзакладу та цивільний посередник.

Те саме фото з обшуків/ Фото: Харківська обласна прокуратура

Різні банкноти, різні номінали/ Фото: Харківська обласна прокуратура

Вартість таких "послуг" становила від 5 до 8 тисяч доларів США. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 243 тисячі доларів, близько 750 тисяч гривень, понад 50 тисяч євро та 700 фунтів стерлінгів. Загальна вартість вилучених коштів, за оцінкою правоохоронців, перевищує 14,3 мільйона гривень. Під час слідчих дій ці гроші рівним килимом розклали на меблях.

"к - комплект", - коментує фото автор мему/ Джерело: GONI Мемаси

В коментарях припустили, що це може бути підлога Ілона Маска, яка була б реакція грабіжників, якщо вони це побачили та зауваження щодо цікавого дизайну. Частина коментаторів помітила схожість кімнати та ремонту із іншими подібними випадками.

Коментарі до допису про розслідування прокуратури/ Скриншот

Частина дописувачів згадала історію керівниці МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи. Фото її чоловіка, який лежить на ліжку поруч зі стопками доларів також було довгий час приводом для гумору.

Не так масштабно виглядає на цьому тлі Юлія Тимошенко. Коли в січні в неї були обшуки, зробили фото із чотирма пачками купюр. Серед тем для жартів — загалом отримання нею підозри, зовнішній вигляд нардепки і не тільки.

Юлія Тимошенко в мемах після обшуків НАБУ/ Скриншоти

Зауважимо, усім п’ятьом фігурантам в Харкові повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період, вчиненому за попередньою змовою. Чотирьом підозрюваним суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. СБУ ж і надалі продовжує слідство. Встановлюють співучасників та тих, хто скористався "послугами".

Раніше "Телеграф" розповідав про жарти про Житомир. Місто вже давно стало мемом, зокрема, тим, що його нібито не існує та водночас через відоме виробництво шкарпеток.