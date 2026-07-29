Усе через неправильний наголос. У мережі обговорюють керуючу "АТБ" із рідкісним прізвищем

Кожне українське прізвище є невід’ємною частиною української культури

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Керівниця одного з магазинів "АТБ" стала приводом для обговорення в соцмережах. Українців привернуло незвичайне прізвище дівчини.

Відповідні обговорення розгорнулися у соціальній мережі Threads. Мова про прізвище Гнида.

"Хто у вас керівник?" Да так, гнида одна", — спробувала іронізувати авторка посту.

Однак коментатори швидко поправили дівчину, пояснюючи, що найімовірніше, це прізвище, згідно з українським діловим етикетом, правильно читається з наголосом на останній склад — ГнидА.

Варто зазначити, що прізвище Гнида поширене на території України. За даними порталу "Рідні", наразі відомо про понад 900 носіїв цього родового імені по всій країні. Найбільше таких людей проживає на заході та в центрі країни.

Походження: як раніше розповідав "Телеграф", прізвища Гнида, Гнидаш, Гнідаш, Гніда, Гнідан колись могли дати людям, які не приносили користі. Однак кожен випадок може бути індивідуальним. Ба більше, важливо відзначити, що родове ім’я ніяк не відображає якостей його сучасного носія, а є невід’ємною частиною української культури.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звернутися до касира, щоб отримати "здачу" до "АТБ". Це слово поширилося у розмовній мові, проте українською є відповідний варіант.