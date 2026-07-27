У ручці сковороди є отвір: ось як його можна використовувати

Цьому отвору є практичне застосування

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Усім знайома ситуація, коли під час приготування страви між перемішуваннями немає куди покласти ложку. Залишати її в сотейнику або сковороді не можна, а якщо класти на окрему тарілку, доведеться потім мити зайвий посуд. Паперовий рушник швидко промокає й залишає брудні розводи на стільниці.

Виявляється, у багатьох сотейників і сковорідок для цієї мети давно є вбудоване рішення, про яке розповіло видання thekitchn.com.

Майже у будь-якої сковороди чи ковша є отвір на кінці ручки. Зазвичай ним користуються, щоб підвісити посуд для зберігання на гачок. Але виробники заклали в цю деталь ще одну функцію — тримач для ложки під час готування.

Як використовувати отвір правильно

Чистий кінець ложки або лопатки потрібно вставити в отвір під таким кутом, щоб інструмент не зісковзнув. Тоді брудний бік ложки опиниться просто над каструлею чи сковородою, а не на столі. Важливо розташувати ложку так, щоб соус, який стікає, потрапляв назад у посуд, а не по ручці вниз.

Особливо зручно це робити з дерев'яними кухонними приладами, оскільки вони не проводять тепло і не розплавляться від контакту з гарячим металом. Силіконові лопатки теж підходять, але варто пам'ятати, що у більшості з них гранична температура використання становить близько 200–260°C.

Отвір на кінці ручки може замінити підставку для ложки. Фото згенероване ІІ

Металеві прилади в цьому положенні краще не залишати: поруч із гарячою ручкою та плитою вони самі нагріваються й можуть обпекти руку під час наступного перемішування. Прилади з прогумованими ручками проводять менше тепла, але й із ними варто бути уважними.

Пластикові лопатки та ложки взагалі небажано тримати поблизу джерела тепла, якщо ними не користуються в цей момент. Під час нагрівання вони здатні виділяти в їжу шкідливі речовини, а в найгіршому разі — просто розплавитися й зіпсувати і страву, і саму лопатку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна використати трикутні клапани на упаковці із соком.