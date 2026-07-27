Як вибрати солодку диню: ознаки, які не обдурять

Купівля стиглої дині схожа на лотерею

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Літо важко уявити без солодких динь та кавунів. Раніше ми розповідали, яка ознака говорить про те, що кавун буде смачним. А тепер розповімо, як вибрати стиглу диню.

Зовні всі дині одного сорту виглядають майже однаково, а на зрізі результат може кардинально відрізнятися. Її стиглість, на відміну від кавуна, визначається не за звуком, а за сукупністю кількох ознак: запаху, щільності, ваги та вигляду шкірки, зазначає Superzena.

Як розпізнати стиглу та солодку диню

Понюхайте диню з того боку, де раніше була квітка. У стиглої дині нижня частина, протилежна стеблу, випромінює солодкий, насичений, трохи медовий аромат. Якщо запаху немає взагалі або він віддає кислинкою та спиртом, це означає, що плід або не дозрів, або, навпаки, вже почав псуватися всередині. Таку диню брати не варто.

Злегка натисніть пальцем біля основи. У тому місці, де раніше була квітка, акуратно надавіть великим пальцем. У дозрілої дині поверхня трохи продавиться, але одразу ж повернеться в початковий стан. Якщо ділянка тверда як камінь, значить плід зірвали занадто рано. Якщо палець легко провалюється всередину — диня вже перезріла.

Зважте диню в руці. Візьміть два плоди схожого розміру та порівняйте їхню вагу. Той, що виявиться важчим, зазвичай містить більше соку та цукру. Занадто легка диня найчастіше всередині суха й із порожнинами.

Стигла диня. Фото: magnific.com

Придивіться до сітки на шкірці. У сітчастих сортів (схожих на мініананас) сітка має бути вираженою, шорсткою та об'ємною. Чим рельєфніший малюнок на шкірці, тим довше плід перебував на сонці й тим солодшим він має бути всередині.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українці у різних регіонах називають найсмачніший шматочок кавуна.